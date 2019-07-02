Четверо пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области найдены живыми

Четверо числившихся пропавшими без вести из-за паводка в Иркутской области были обнаружены живыми, сообщили в пресс-службе МЧС.

«По последним данным, из 17 пропавших без вести в результате паводка четверо найдены живыми. Таким образом, остается неизвестной судьба 13 человек, в том числе одного ребенка», – сообщили в МЧС, передает ТАСС.

Напомним, число погибших в результате паводка в регионе достигло 18 человек.

В зону затопления в Иркутской области прибыл первый сводный отряд войск Центрального военного округа для расчистки затопленных районов, эвакуации пострадавших и оказания медицинской помощи, также в район ЧС начала поступать экстренная помощь.