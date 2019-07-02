Число погибших от паводка в Иркутской области возросло до 18 человек

Число погибших в результате паводков в Иркутской области погибли 18 человек, сообщил глава региона Сергей Левченко.

«По информации МЧС, в результате паводка погибли 18 человек», – написал Левченко в Instagram.

Напомним, в зону затопления в Иркутской области прибыл первый сводный отряд войск Центрального военного округа для расчистки затопленных районов, эвакуации пострадавших и оказания медицинской помощи, также в район ЧС начала поступать экстренная помощь.

Ранее в понедельник в МЧС подтвердили информацию о 14 погибших в результате паводка в Иркутской области.

Сотрудники кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского государственного университета проанализировали причины сильнейшего паводка, накрывшего область.