Причиной паводка в Иркутской области оказалась уникальная аномалия

Сотрудники кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского государственного университета проанализировали причины сильнейшего паводка, накрывшего область.

По сведениям ученых, среди всех регионов Евразии именно Иркутская область оказалась под влиянием аномалии.

«Мы пришли к выводу, что в западных районах Иркутской области произошла уникальная ситуация – тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы. Получилось так, что период максимума осадков и подъема уровня рек, а это как раз 25-26 июня, совпал по времени с выходом первого тропического циклона сезона ураганов 2019 года, которые определяют наиболее интенсивные потоки тепла и влаги с океанов», – передает «Российская газета» слова кандидата географических наук Инны Латышевой.

Она отметила также, что пострадавшие районы и без того были подвержены паводку, а еще одной причиной наводнения Латышева назвала холодный циклонический вихрь, «замерший» на юге Иркутской области.

Как заявили ученые, глобальные изменения климата могут стать причиной дальнейших сильных и продолжительных осадков в Иркутской области.

Напомним, в зону затопления в Иркутской области прибыл первый сводный отряд войск Центрального военного округа для расчистки затопленных районов, эвакуации пострадавших и оказания медицинской помощи, также в район ЧС начала поступать экстренная помощь.

Ранее в понедельник в МЧС подтвердили информацию о 14 погибших в результате паводка в Иркутской области.