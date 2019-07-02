В МЧС подтвердили гибель 14 человек от паводка в Иркутской области

В МЧС подтвердили гибель 14 человек в результате паводка в Иркутской области, еще 13 числятся пропавшими без вести.

«Совместно с ГУ МВД по Иркутской области обнаружены погибшими 14 человек, четверо из них погибли в Нижнеудинском, девять – Тулунском и один – Тайшетском районах. Из них, по результатам судебно-медицинской экспертизы, шесть человек погибли вследствие утопления, один – по причине переохлаждения, он скончался в больнице», – передает ТАСС сообщение представителя МЧС. Он добавил, что опознаны 13 тел погибших.

В министерстве рассказали также, что без вести пропавшими числятся 13 человек, в том числе один ребенок.

В экстренных службах области рассказали, что в результате паводка были госпитализированы свыше 190 человек. опасных зон эвакуированы почти 2,6 тыс. человек, среди которых почти 600 детей, передает РИА «Новости».

Ранее официально сообщалось о 12 погибших.

Напомним, в зону затопления в Иркутской области прибыл первый сводный отряд войск Центрального военного округа для расчистки затопленных районов, эвакуации пострадавших и оказания медицинской помощи, также в район ЧС начала поступать экстренная помощь.