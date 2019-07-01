Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 12

В результате паводка в Иркутской области, по данным МВД, погибли 12 человек, неизвестно местонахождение еще девяти человек, сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о семи погибших.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей. В регионе действует режим ЧС. Эвакуирован 1 тыс. 161 человек.

В субботу вечером в регион прибыл президент Владимир Путин, на ночном совещании он распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим, «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости».

Также было поручено подключить армию к борьбе с паводком.