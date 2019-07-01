Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до семи человек

В результате наводнения в Иркутской области погибли семь человек, еще девять человек пропали без вести, сообщили в экстренных службах региона.

«По последним данным, жертвами стихии стали семь человек. Девять пропали без вести, среди них ребенок», – сказал источник ТАСС.

Уточняется, что в больницах в настоящее время находятся 153 пострадавших.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, там действует режим ЧС. Из зоны бедствия эвакуирован 1 тыс. 161 человек. Более 600 человек обращались за медицинской помощью.

В субботу вечером в регион прибыл президент Владимир Путин. На ночном совещании он распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим и организовать эту работу без лишних формальностей, а также «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости». Кроме того, глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком.