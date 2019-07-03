Увеличилось число пропавших без вести в зоне паводка в Иркутской области

Пропавшими без вести в паводковой зоне Иркутской области числятся 15 человек, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

Он также подтвердил гибель 20 человек в паводковой зоне, передает ТАСС.

Ранее о гибели 20 человек сообщили в оперативном штабе по ликвидации ЧС. При этом говорилось о восьми пропавших без вести.

На прошлой неделе из-за обильных осадков в Иркутской области реки вышли из берегов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о наводнении.