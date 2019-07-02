Нацбанк Грузии объяснил обесценивание валюты ситуацией с российскими туристами

Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе назвал ожидания сокращения турпотока главной причиной обесценивания грузинского лари.

«Информация о том, что определенное число туристов может не приехать в Грузию, оказало влияние на ожидания. Появилось ожидание того, что прибыль от экспортного сервиса будет меньше. Именно в это время плавающий обменный курс выполняет функцию стабилизатора», – передает его слова РИА «Новости».

Гвенетадзе отметил, что ему трудно прогнозировать изменения национальной валюты в будущем, но считает, что удар не будет большим.

Грузинское лари начало резко обесцениваться в конце июня после отмены полетов из России в Грузию на фоне антироссийских протестов. На прошлой неделе курс был официально установлен Нацбанком на уровне 2,86-2,87 лари за доллар, на вторник 2 июля курс изменился до 2,82 лари за доллар.

Министр экономики Грузии Натия Турнава ранее исключила связь ослабления нацвалюты с туристическим эмбарго России. По ее словам, речь идет о кратковременном колебании курса.

21 июня президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Также были приостановлены полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД