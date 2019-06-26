Грузинская валюта продолжила падение

Национальная валюта Грузии продолжает падение после введенного запрета на авиасообщение со стороны России, установленный нацбанком курс лари на 27 июня на 0,5% ниже курса на среду.

Официальный курс лари, установленный национальным банком Грузии на 27 июня, составил 2,8470 лари за доллар, передает РИА «Новости».

Ранее министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что резкое падение курса национальной валюты лари не связано с запретом на авиасообщение с Россией.

21 июня президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Также были приостановлены полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

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Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.