Турция сообщила о превосходстве российских С-400 над системами США

Экс-глава турецкого МИД Яшар Якыш заявил, что Турция закупила российские С-400, так как эти комплексы превосходят американские аналоги, которые предлагал Вашингтон.

«(Российские системы) были лучшего качества, более подходящими к нашим нуждам и менее дорогостоящие», – сказал Якыш, передает РИА «Новости».

По его словам, сделка с Россией – «еще один шаг» навстречу Москве в рамках существующего сотрудничества.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Газета ВЗГЛЯД писала, что для этого потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 «Руслан».

Президент Турции Эрдоган назвал С-400 самой сильной оборонной системой в мире, при этом глава МИД отметил безопасность С-400 для НАТО.