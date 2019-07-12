Новейший береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» представлен в Петербурге

Новейший береговой ракетный комплекс тактического назначения «Рубеж-МЭ» впервые продемонстрирован публике на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

Береговой ракетный комплекс тактического назначения «Рубеж-МЭ» является дальнейшей разработкой берегового ракетного комплекса «Бал». Однако, в отличие от классического «Бала», состоящего из трех машин, весь новейший комплекс «Рубеж-МЭ» размещен на одном автомобиле на базе КамАЗа, передает РИА «Новости».

Один из руководителей концерна «Моринформсистема-Агат» Виктор Комардин пояснил, что новейшая разработка произведена предприятием инициативно, в настоящее время ведутся переговоры с Минобороны по заключению контракта.

«Преимущество «Рубежа» по сравнению с «Балом» в первую очень заключается в том, что этот комплекс в 2,5 раза дешевле своего предыдущего аналога. Размещается на одном автомобиле, и при этом на его вооружении находятся те же ракеты – «Уран» (Х-35 УЭ)», – сказал Комардин.

Он подчеркнул, что «преимущество нового комплекса обусловлено интеграцией противокорабельных ракет, средств загоризонтного обнаружения, аппаратуры управления стрельбой, аппаратуры боевого управления, размещенных на единой мобильной платформе повышенной проходимости».

Береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» предназначен для загоризонтного обнаружения, сопровождения и поражения одиночных надводных целей, корабельных соединений и групп, а также береговых целей.

В феврале этого года дивизион берегового ракетного комплекса «Бал» поступил на базу Каспийской флотилии в Дагестане. В этом же месяце десять береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» приняли на вооружение Тихоокеанского флота.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД