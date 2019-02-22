Каспийскую флотилию укомплектовали ракетным комплексом «Бал»

Дивизион берегового ракетного комплекса «Бал» поступил на базу Каспийской флотилии в Дагестане.

Формирование комплекса практически завершено, сообщил ТАСС командующий войсками ЮВО Александр Дворников. Основной задачей комплекса станет прикрытие мест дислоцирования кораблей и подразделений на направлениях, куда потенциальный противник может высадить десант. Кроме того, по словам Дворникова, почти завершено формирование ракетной бригады в Астраханской области.

Комплекс «Бал» способен ликвидировать наземные и надводные цели противника на расстоянии около 130 км. Ракета Х-35, которыми он оснащен, пускает на дно корабли водоизмещением до 5 тыс. тонн. Полный залп всех 32 ракет в состоянии обеспечить срыв боевой задачи крупной корабельной ударной группы противника, его десантного отряда или конвоя.

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