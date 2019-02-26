ТОФ получил 10 новых комплексов «Бал»

На вооружение Тихоокеанского флота поступили десять новых береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал».

Планируется, что их начнут осваивать в ходе полевого выхода.

«Десять боевых машин из состава дивизионного комплекта БРК доставлены морским транспортом в город Петропавловск-Камчатский. Эта техника заменит ранее снятые с вооружения береговых войск ТОФ ракетные комплексы предыдущего поколения. Машины уже выгружены с корабля», – сообщил РИА «Новости» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

БРК «Бал» снабжен дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами Х-35, может поражать цели противника на расстоянии около 130 километров. Ранее сообщалось, что комплексами снабдили Каспийскую флотилию в Дагестане.