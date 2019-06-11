Ректор МГУ назвал самые популярные факультеты вуза

Ректор Московского государственного университета им. Ломоносова, академик Виктор Садовничий назвал наиболее востребованные у абитуриентов факультеты.

«Заявлений больше всего у мехмата и факультета вычислительной математики и кибернетики. Ну, а гуманитарные факультеты – это, конечно, экономический и государственное управление», – сказал Садовничий РИА «Новости».

Говоря о поступлении, он также отметил недостаток ЕГЭ. По мнению ректора МГУ, выпускники чаще ориентируются на изучение только тех предметов, по которым будут сдавать экзамены, а среди них часто нет химии или физики, «тогда выходит, что студент, поступая, не знает вообще, что такое фундаментальная наука».

Однако Садовничий отметил, что ЕГЭ совершенствуется: «Уже многое сделано, например, ушли от тестовой части, математика разделена на базовый и профильный уровни, вводятся экзамены по географии. Таким образом, идет этот процесс. А главное, мне кажется, надо больше внимания уделять вузам. Дать право вузам ввести свой дополнительный экзамен, дать возможность видеть абитуриента, который поступает. А ЕГЭ, ну раньше были госэкзамены в школе, и я их сдавал, ничего страшного нет».

Ранее ВЦИОМ выяснил, что больше половины россиян уверены, что ЕГЭ дает равные шансы поступить в хорошие вузы способным школьникам из разных регионов.