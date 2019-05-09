Американские танки приняли участие в параде Победы в Мурманске

Два американских танка времен Второй мировой войны, восстановленные российскими военнослужащими, приняли участие в военном параде в честь Дня Победы в городе-герое Мурманск, сообщает Северный флот (СФ).

Открыл парад механизированных колонн легендарный советский средний танк Т-34 с копией Знамени Победы. За ним проследовали самоходная артиллерийская установка СУ-100 и два американских средних танка – M3 Lee и М4А2 Sherman, поставлявшиеся в СССР по ленд-лизу.

Оба танка были подняты со дна Баренцева моря флотскими водолазами и отреставрированы до заводского состояния военнослужащими ремонтно-восстановительного батальона СФ. При этом танк M3 Lee впервые принимает участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы, передает «Интерфакс».

Также в исторической части военного парада в Мурманске были показаны восстановленные военные мотоциклы ВМ-650, «трехтонка» ЗиС-5, первый отечественный внедорожник ГАЗ-69 и послевоенный грузовик ГАЗ-63. Современная техника представлена армейскими мотовездеходами АМ-1, бронеавтомобилями «Тигр-М», двухзвенными снегоболотоходами ГАЗ-3344 «Алеут», бронетранспортерами БТР-82АМ, модернизированными танками Т-80БВМ, пусковыми установками береговых ракетных комплексов «Бастион» и зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», а также другой техникой сухопутных и береговых войск.

Напомним, в Москве в 2019 году парад Победы был примечателен первым выездом военных автомобилей-кабриолетов Аurus. При этом из-за погодных условий была отменена воздушная часть мероприятия. Всего на Красную площадь вышли более 13 тыс. человек и 132 единицы техники.

На параде выступил президент России Владимир Путин. Он поздравил граждан с Днем победы, подчеркнув, что с каждым годом все больше и острее чувствуется ценность и мощь военного подвига в годы Великой Отечественной войны. В своей речи он также указал на недопустимость возведения нацистов в кумиры, пообещал продолжать укреплять обороноспособность России и призвал страны к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.