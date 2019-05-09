Путин указал на недопустимость возведения нацистов в кумиры

В ходе выступления на параде Победы на Красной площади президент Владимир Путин указал, что в ряде государств осознанно искажают события Второй мировой войны, а также возводят в кумиры тех, кто служил нацизму.

Путин подчеркнул, что «память в Великой Отечественной войне, о ее правде – это наша совесть и наша ответственность».

При этом «сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацизму, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков».

Он отметил, что «наш святой долг – защитить подлинных героев».

«Мы преклоняемся перед всеми ветеранами поколения победителей. Вы живете в разных странах, но подвиг, который вы совершили вместе, нельзя, невозможно разделить. Мы всегда будем чтить всех вас, прославлять победу, которая была и остается одной на всех», – сказал российский лидер.

Напомним, парад, посвященный 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, начался на Красной площадив 10.00 мск. В торжественном мероприятии принимают участие больше 13 тыс. военных и 130 единиц техники. Также впервые в параде принимают участие кабриолеты Aurus.

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