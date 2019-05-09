В Москве начался парад Победы

Парад, посвященный 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, начался на Красной площади. В торжественном мероприятии принимают участие больше 13 тыс. военных и 130 единиц техники. Впервые в параде примут участие кабриолеты Aurus.

В Минобороны сообщали, что «в параде на Красной площади участвуют в этом году немногим более 13 тыс. человек и 132 единицы техники, а также 74 самолета и вертолета». Отмечалось, что «впервые в параде примут участие кабриолеты Aurus», передает РИА «Новости».

Пешая колонна былв сформирована из 35 парадных расчетов, в ее состав вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники военных училищ, кадетских корпусов и участников всероссийского движения «Юнармия», а также представители других силовых ведомств.

Вслед выедут бронеавтомобили «Тигр», защищенные автомобили «Тайфун», бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, танки Т-72Б3.

Также «проедут танки третьего поколения Т-14 «Армата», боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», пусковые установки зенитной ракетной системы С-400, ракетные комплексы «Ярс».

Будут представлены самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Тор-М2», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и многие другие образцы техники.

Отмечалось, что так как в столице ожидается неустойчивая погода с грозовыми ливнями, то, вероятно, для пролета авиации понадобится разгон облаков. Однако возможно, что он не поможет и воздушная часть парада будет отменена.

Если же авиация полетит, то над главной площадью страны символично пролетят 74 воздушных судна: вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24, самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, МиГ-29СМТ, А-50У, Ил-76МД, Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78 и другие.

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