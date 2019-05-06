Участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве могут принять около 1 млн человек

Участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая в Москве примут около 1 млн человек, сообщил руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

«Мне не хотелось бы делать каких-то сравнений или давать проценты в отношении «Бессмертного полка». В прошлом году в Москве к акции присоединилось порядка 1,2 млн человек, и мы рассчитываем, что в этом году на шествие выйдет порядка миллиона человек», – сказал он, передает ТАСС.

По словам Хуторского, к шествию могут присоединиться не только потомки ветеранов Великой Отечественной войны, но и те, кто потерял своих родных и близких в других вооруженных конфликтах, в которых принимала участие Россия. «Категорически неправильно призывать людей не поднимать портрет человека, если он не участник Великой Отечественной войны. Можно представить, что такое для матери потеря сына в Афганистане или потеря родного человека в Сирии. Как можно задуматься о том, чтобы воспрепятствовать этому стремлению, это просто кощунственно. Было бы неправильно разбивать людей на какие-то колонны по принципу территориальности», – подчеркнул руководитель исполкома.

«Бессмертный полк» пользуется большой популярностью не только в России, но и далеко за ее пределами. Как отметил координатор по международной деятельности движения «Бессмертный полк России» Сергей Глущенко, в этом году к акции присоединятся более 100 государств. «Шествие пройдет в 110 странах и более чем в 500 городах, количество координаторов уже превысило цифру в 200 человек. Шествия уже прошли в Копенгагене, Женеве, Риме, Стамбуле, Лиссабоне, Нью-Йорке, Манчестере, Торонто, в пяти городах Израиля и других странах. В этом году шествие первый раз прошло в Гонконге. В этом году «Бессмертный полк» пройдет и в трех городах Сирии – Алеппо, Латакии и Хомсе», – сообщил он.

Для помощи участникам шествия в регионах подготовлено порядка 50 тыс. волонтеров. «Более 50 тыс. волонтеров постараются сделать шествие максимально комфортным. Ребята стоят на протяжении всего шествия, и бывают ситуации, когда дети теряются в большом потоке, тогда к волонтерам подходят родители, по цепи передаются приметы ребенка и в течение 10-15 минут мы его находим. Волонтеры также следят за состоянием здоровья ветеранов, они могут вывести человека из шествия и отвести к машине скорой помощи. Ребята также раздают воду и создают настроение – это отдельный курс подготовки, и многие знают более ста песен военных лет, которые исполняют вместе с участниками шествия. В Москве 9 мая будут работать около трех тысяч волонтеров», – сказала исполнительный директор центрального штаба движения «Волонтеры Победы» Анна Лепик.

«Бессмертный полк» – общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы или накануне него в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». С 2015 года акция официально стала общероссийской. В преддверии Дня Победы также запустили сервис «Бессмертный полк онлайн».