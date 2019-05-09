День Победы начали праздновать в России

В Южно-Сахалинске началось празднование 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

На площади Победы Южно-Сахалинска проходит традиционный военный парад, в котором участвуют подразделения ВВО, погрануправления ФСБ России, УФСИН, МЧС России, передает РИА «Новости».

Кроме того, в числе парадных расчетов прошли учащиеся кадетской школы и юнармейцы.

Также в параде приняла участие военная техника: УАЗ 3151, ЗРК «Оса», БРДМ, БТР-80, РСЗО «Ураган», «Град», «Смерч», Урал-4320 с минометом «Сани», радиостанции Р-166.

Всего в параде приняли участие около 1 тыс. человек.

После военного парада на площадь вышли примерно 7 тыс. участников акции «Бессмертный полк».

К Вечному огню на площади Славы возложили венки.

Праздничные мероприятия проходят во всех муниципальных образованиях Сахалинской области.

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Напомним, главный военный парад состоится на Красной площади. Участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая в Москве примут около 1 млн человек.

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