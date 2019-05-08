Кого приглашают на Красную площадь на парад Победы?

Увидеть своими глазами парад Победы на Красной площади 9 мая можно только при наличии пригласительного билета или специального пропуска. Купить такие документы нельзя, они распределяются организаторами за несколько месяцев до праздника среди ветеранов и их сопровождающих, государственных служащих, высших военных чинов и представителей СМИ.

Так как же распределяются приглашения на главный парад страны?

Официально этот порядок нигде не опубликован. По данным прессы, в первую очередь пропуска выдаются ветеранам Великой Отечественной войны, их родственникам и сопровождающим, государственным деятелям, высшим военным чинам, а также представителям правительств других стран.

Получить пригласительный на парад теоретически может и любой желающий. Для этого надо оставить заявку на сайте президента России, предоставив на рассмотрение организаторов полный пакет необходимых документов за 90 дней до парада. Уже за полтора месяца до парада подавать заявку поздно, доступ к соответствующей форме закрывается.

Как пояснял еще в 2015 году, накануне 70-летия Победы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, списки приглашенных составляются с участием ветеранских организаций.

«Но, конечно, не все желающие смогут быть непосредственно на Красной площади. Это невозможно, к сожалению, Красная площадь не резиновая. Однако и в столице, и во многих городах организуются десятки различных праздничных мероприятий, в которых абсолютно все ветераны смогут принять участие», – говорил тогда Песков.

«Квота каждый год одна и та же – пять тысяч человек, больше людей Красная площадь просто не может вместить. На каждого ветерана полагается один сопровождающий. Основную работу по приглашению и приему ветеранов ведет Министерство обороны», – поясняли в Кремле.

Минобороны распределяет пригласительные по запросу региональных ветеранских организаций. Также определенную квоту имеет МИД. Он созывает ветеранов из стран СНГ и зарубежья. Что касается высоких гостей, приглашенных на парад президентом, они размещаются на центральной трибуне, таким образом, у ветеранов мест не отнимают.

Все пригласительные на парад – именные, то есть передать их другим лицам не получится даже в случае форс-мажора. Но с приглашенным вместе может пройти указанное в качестве сопровождающего лицо. Если, к примеру, ветеран заболел, его родственники, вписанные в качестве сопровождающих, не смогут попасть на парад. Фамилии в пригласительных в ВИП-зону пропечатаны типографским способом.

Определенное число билетов выделяется регионам, где местные власти сами решают, кому их раздавать. Но принимаются во внимание рекомендации Совета ветеранов войны и труда или военкоматов. При отборе кандидатов учитывается состояние здоровья, что особенно важно с учетом преклонного возраста многих кандидатов. Нет никаких ограничений по количеству ветеранов, отправляемых на парад из отдельно взятого региона, но есть несколько условий. Принять участие в параде может лишь участник боевых действий, имеющий награды. Причем в делегации от региона обязательно участие медицинского специалиста, способного в любой момент оказать помощь пожилому человеку.

Пригласительные на парад могут получить сенаторы и депутаты Госдумы. Парламентские фракции сами распределяют выданные им пригласительные среди парламентариев и их близких.

Также пригласительные могут быть направлены госслужащим, представителям СМИ и патриотических организаций. Примечательно, что взрослого может сопровождать один ребенок до пяти лет, но он обязательно должен иметь при себе свидетельство о рождении.