Кабриолет Aurus впервые принял участие в параде Победы

Кабриолет Aurus впервые принимает участие в параде Победы на Красной площади в Москве.

Трансляцию парада ведет телеканал RT на YouTube.

Принимающий парад Победы министр обороны России Сергей Шойгу и руководящий парадом главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков впервые проезжают перед расчетами на новых кабриолетах Aurus.

Парад, посвященный 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, начался на Красной площади. В торжественном мероприятии принимают участие больше 13 тыс. военных и 130 единиц техники.