Воздушную часть парада Победы в Москве отменили

Воздушную часть парада Победы на Красной площади в Москве отменили из-за погодных условий.

Об этом сообщает Первый канал.

За несколько минут до этого сообщалось, что решение о проведении воздушной части парада Победы в Москве пока не принято, передает РИА «Новости».

«Погода сейчас сложная (...) в воздухе находятся разведчики погоды практически со всех аэродромов и передают информацию на пункт управления», – заявлял командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш.

Напомним, над Красной площадью должны были символично пролететь 74 воздушных судна: вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24, самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, МиГ-29СМТ, А-50У, Ил-76МД, Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78 и другие.

Парад, посвященный 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, начался на Красной площади. В торжественном мероприятии принимают участие больше 13 тыс. военных и 130 единиц техники. Впервые в параде примут участие кабриолеты Aurus.