Путин пообещал продолжать укреплять обороноспособность России

В ходе выступления на параде Победы на Красной площади президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит укреплять свою обороноспособность, а также призвал страны к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

Трансляцию парада ведет телеканал RT на YouTube.

Путин подчеркнул, что «уроки войны по-прежнему актуальны», и в России и дальше будут делать все необходимое, чтобы обеспечить высокую боеспособность вооруженных сил и оборонный потенциал самого современного уровня.

«Будем и дальше укреплять престиж ратной службы, авторитет солдат и офицеров, защитников Отечества», – добавил он.

Также президент указал, что Россия «открыта к сотрудничеству со всеми, кто готов на деле противостоять терроризму, неонацизму и экстремизму».

«Коллективный отпор носителям смертоносных идей снова имеет определяющее значение. Мы призываем все страны осознать нашу общую ответственность за создание эффективной, равной для всех системы безопасности», – сказал Путин.

Напомним, парад, посвященный 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, начался на Красной площади в 10.00 мск.

В торжественном мероприятии принимают участие больше 13 тыс. военных и 130 единиц техники. Впервые в параде принимают участие кабриолеты Aurus.