Путин поздравил россиян с Днем победы

Президент России Владимир Путин выступил с речью в ходе парада Победы на Красной площади в Москве, поздравив граждан страны с Днем победы.

Трансляцию парада ведет телеканал RT на YouTube.

Путин подчеркнул, что с каждым годом все больше и острее чувствуется ценность и мощь военного подвига в годы Великой Отечественной войны.



«Поздравляю вас с днем Победы, с днем нашей гордости и скорби, нашей безграничной благодарности защитникам Отечества, разгромившим нацизм. Сегодня все они на пьедестале грандиозной победы. Ради нее они воевали и трудились, проделали жертвенный путь нечеловеческих испытаний, несгибаемой твердыней стояли в пекле сражений», – сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что тогда люди «все выдержали», «отдали все, что могли, и добились, выстрадали победу».

Владимир Путин отметил, что «с каждый годом мы все больше, острее чувствуем нравственную мощь этого беспримерного подвига, осознаем непреходящую ценность ратного триумфа нашего народа», который «защитил, спас Родину, стал надежной, оплотом для всего человечества, главным освободителем народов Европы».

Напомним, парад, посвященный 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, начался на Красной площадив 10.00 мск. В торжественном мероприятии принимают участие больше 13 тыс. военных и 130 единиц техники. Также впервые в параде принимают участие кабриолеты Aurus.