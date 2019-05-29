Соратник националиста Поткина осужден в Москве за попытку госпереворота в Казахстане

Нагатинский районный суд Москвы приговорил политтехнолога Петра Милосердова к двум годам и шести месяцам колонии общего режима по делу о попытке госпереворота в Казахстане.

«Признать Милосердова виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», – передает агентство «Москва» приговор судьи Ларисы Крутовской.

Также Милосердову установлено судом ограничение свободы на два года и запрет организовывать и принимать участие в общественных организациях в течение четырех лет.

Он признан виновным в том, что помогал националисту Александру Поткину (Белову) в создании экстремистского сообщества на территории Республики Казахстан.

Прокурор просил суд приговорить Милосердова к трем годам колонии общего режима. Также его обвиняли в изготовлении и использовании поддельного внутреннего российского паспорта, который он предъявил при задержании. Однако в этой части уголовное преследование было прекращено за истечением срока давности.

Следствие считает, что Милосердов вместе с Поткиным, который уже осужден, создавал экстремистское сообщество, чтобы дестабилизировать обстановку для изменения конституционного строя в Казахстане. Поткин в 2012 году встречался с представителями местных оппозиционных организаций, проводил тренинги для проведения массовых протестных акций. Милосердов, по версии следствия, фактически стал вторым организатором сообщества.

Сам он утверждал, что по просьбе Поткина только проводил социологическое исследование в республике.

Милосердов был арестован в январе 2018 годда.

Поткина в 2016 году был признан виновным в легализации денежных средств и экстремизме. Его приговорили к 7,5 годам колонии. Позже срок заключения был снижен до 3,5 лет.

В апреле 2019 года Поткин был освобожден из-под стражи.