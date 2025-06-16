Земфиру и Хаматову внесли в базу украинского «Миротворца»

Певица Земфира и актриса Чулпан Хаматова оказались в базе украинского «Миротворца»

Tекст: Вера Басилая

Земфира* (признана иноагентом) оказалась в базе «Миротворца» по обвинениям в «отрицании российской агрессии» на Украине и манипуляциях общественно значимой информацией, передает РИА «Новости».

Хаматова была внесена на сайт за якобы незаконное пересечение украинской границы с целью попасть в Крым и участие в попытках признания присоединения республики к России. Кроме того, на ресурсе сообщается, что актриса осуществляла нелегальную коммерческую деятельность на территории Крыма.

Министерство юстиции России внесло Земфиру* в реестр иноагентов в феврале 2023 года. В ведомстве заявили, что артистка выступала в поддержку Украины, проводила концерты в недружественных странах, призывая против спецоперации, и получала поддержку от зарубежных источников. В настоящее время, по данным Минюста, Земфира* проживает за пределами России.

Чулпан Хаматова покинула Россию после начала спецоперации на Украине, переехала в Латвию и уволилась из театра «Современник». В интервью латвийскому телевидению Хаматова говорила, что не придавала значения своему званию народной артистки России, не знает, что оно дает, и считает это звание «советским пережитком».

Ранее украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу 14-летнюю актрису Екатерину Темнову, известную по роли Манюни.

В эту базу также попал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, глава Республики Сербской Милорад Додик и хоккеист Александр Овечкин.

Российский актер Марк Эйдельштейн был внесен в базу «Миротворца».