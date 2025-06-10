Фицо, да Силва, Додик и Овечкин попали в базу экстремистского сайта «Миротворец»

Tекст: Ирма Каплан

По мнению владельцев ресурса, Лула да Силва заслужил место в списке за то, что «отрицает право Украины на сопротивление российской агрессии», Додик будто бы покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины, а Фицо «распространяет нарративы кремлевской пропаганды», передает ТАСС.

Кроме того, в мае Фицо, да Силва и Додик побывали в Москве на торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Форварду и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину экстремисты вменяют участие в международных соревнованиях, чтобы оправдывать российскую «агрессию против Украины среди иностранной аудитории». Хоккеист также покушался на суверенитет Украины и нарушал госграницу.

Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году с целью публикации персональных данных тех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. В России сайт по решению суда заблокирован.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в базе украинского сайта «Миротворец» появились данные о командире и трех бойцах легендарного танка «Алеша».