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    Зачем Запад придумал миф о «скором нападении России»
    Мединский увидел в глазах военных из делегации Украины нежелание воевать
    Послы объяснили слова Лаврова о военных
    Поклонская появилась в Москве с новой прической
    Мединский заявил о требовании россиян быть жестче в переговорах с Украиной
    Посол признался в поставке Израилем систем Patriot на Украину
    Губернатор Запорожской области опубликовал новый список погибших военных ВСУ
    Астана напомнила Украине об ожидании ответа по атаке на КТК
    Пленный солдат ВСУ передал координаты ВС РФ для авиаудара по своему штабу
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Диалектическое танго человека и машины может стать полезным

    В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».

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    Илья Ухов Илья Ухов Уроки мигрантского восстания в Калифорнии

    Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Петр Первый – ключевой российский правитель-реалист

    9 июня (по новому стилю) исполняется 353 года со дня рождения основателя Российской империи и, соответственно, первого российского императора Петра Первого. Почему его внешнеполитическая философия не теряет актуальности для современной России?

    14 комментариев
    10 июня 2025, 06:52 • Новости дня

    Базу «Миротворец» пополнили Фицо, да Силва, Додик и Овечкин

    Фицо, да Силва, Додик и Овечкин попали в базу экстремистского сайта «Миротворец»

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, глава Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик и хоккеист Александр Овечкин попали в списки украинского экстремистского сайта «Миротворец».

    По мнению владельцев ресурса, Лула да Силва заслужил место в списке за то, что  «отрицает право Украины на сопротивление российской агрессии», Додик будто бы покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины, а Фицо «распространяет нарративы кремлевской пропаганды», передает ТАСС.

    Кроме того, в мае Фицо, да Силва и Додик побывали в Москве на торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Форварду и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину экстремисты вменяют участие в международных соревнованиях, чтобы оправдывать российскую «агрессию против Украины среди иностранной аудитории». Хоккеист также покушался на суверенитет Украины и нарушал госграницу.

    Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году с целью публикации  персональных данных тех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. В России сайт по решению суда заблокирован.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в базе украинского сайта «Миротворец» появились данные о командире и трех бойцах легендарного танка «Алеша».

    9 июня 2025, 13:37 • Новости дня
    Минобороны заявило о массированном ответном ударе по Украине за атаку на военные аэродромы
    Минобороны заявило о массированном ответном ударе по Украине за атаку на военные аэродромы
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе Дубно Ровенской области, сообщили в Минобороны.

    Как отметили в оборонном ведомстве, это стало одним из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками был нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных БПЛА, а также складам с боеприпасами, вооружением и военной техникой ВСУ.

    В итоге цель ударов была достигнута, все назначенные объекты поражены, отчитались в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области.

    За прошлую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

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    9 июня 2025, 09:39 • Новости дня
    Убивавший в Самарской области «лесной маньяк» вступил в ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Серийный убийца Дмитрий Ворошилов, известный как «лесной маньяк», присоединился к Вооруженным силам Украины после возвращения в Луганскую область.

    Дмитрий Ворошилов, известный как «лесной маньяк», вступил в ряды ВСУ, сообщает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    По данным канала, Ворошилов, совершивший в 90-х годах серию из минимум 13 убийств в Самарской области, отбывал 15 лет заключения и после освобождения вернулся в Луганскую область.

    После возвращения из заключения он несколько лет преподавал в профессиональном училище в Лисичанске, а затем, уже в 2022 году, переехал в Днепропетровскую область, где и вступил в ВСУ. Ворошилову сейчас 58 лет.

    Как отмечается, маньяк терроризировал Самарскую область в 90-х, нападая на влюбленные пары в лесу, он наносил жертвам многочисленные ножевые ранения. Расследование велось специальной группой из 29 оперативников, а ключевым доказательством стало совпадение ДНК с образцами подозреваемого.

    В Telegram-канале Shot сообщается, что причиной преступлений стали психические отклонения Ворошилова, а следователи вышли на его след после жалоб коллег-женщин, подвергшихся издевательствам.

    Ранее сын маньяка Андрея Чикатило Юрий Чикатило пропал без вести в ходе боевых действий в Харьковской области.

    СМИ писали, что он сменил фамилию и участвует в боях на стороне украинской армии в Харьковской области.

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    9 июня 2025, 21:44 • Видео
    Киев отказался принимать свои трупы

    Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

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    9 июня 2025, 14:42 • Новости дня
    Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет
    Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первая группа российских военных до 25 лет вернулась с Украины согласно договоренностям, достигнутым ранее в Стамбуле, и сейчас находится в Белоруссии, сообщило Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет была возвращена с территории, контролируемой киевским режимом, на основании договоренностей, достигнутых между Россией и Украиной 2 июня в Стамбуле. В обмен была передана такая же по количеству группа военнопленных ВСУ.

    Сейчас освобожденные российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая поддержка. Позже все военнослужащие будут переправлены в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях Министерства обороны.

    В субботу сообщалось, что украинская сторона решила отложить проведение обмена пленными на неопределенный срок, несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности и готовность России к процессу.

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    9 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    Подача электричества прекратилась по всей Запорожской области
    Подача электричества прекратилась по всей Запорожской области
    @ Андрей Сорокин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во всей Запорожской области временно отключена подача электроэнергии, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в понедельник днем.

    «Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме», – указал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, ситуация может повторяться из-за атак ВСУ на энергетическую систему области.

    В воскресенье в большинстве населенных пунктов Запорожской области возобновили подачу электричества.

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    9 июня 2025, 19:28 • Новости дня
    Мединский увидел в глазах военных из делегации Украины нежелание воевать

    Мединский заявил о нежелании делегации Украины отправлять солдат на смерть

    Мединский увидел в глазах военных из делегации Украины нежелание воевать
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Члены украинской делегации на переговорах не хотят отправлять украинских военных на гибель, заявил руководитель российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский.

    «Я вижу в их глазах нежелание воевать. Они не хотят воевать и не хотят посылать на смерть своих солдат. Возможно, потому что в них осталось человеческое начало офицера. Все-таки офицер должен беречь своих солдат. Я чувствую это», – сказал Мединский в интервью RT, передает ТАСС.

    Он добавил, что делегаты киевского режима «хотят что-то сказать, но не могут».

    «У них две трети делегации в военной форме. Это военные. Я смотрю им в глаза. Во-первых, они ничем не отличаются от русских. Они абсолютно такие же. В похожей форме», – добавил он.

    Также Мединский в понедельник заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.

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    9 июня 2025, 18:48 • Новости дня
    Астана напомнила Украине об ожидании ответа по атаке на КТК

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Астана не прекращала ожидать от Киева ответа по нападению на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в феврале 2025 года, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

    «Конечно, будем ждать, если они соизволят ответить. Будем ждать. Вы можете этот же вопрос украинской стороне направить», – цитирует Смадиярова ТАСС. По его словам, Казахстан передал киевскому режиму по дипломатическим каналам всю необходимую информацию по атаке, дальнейшие шаги должна сделать Украина.

    Украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» на КТК 17 февраля 2025 года. Станция временно прекратила работу, ремонт завершился в мае. КТК обеспечивает основной объем экспорта казахстанской нефти на мировой рынок.

    В министерстве энергетики Казахстана подчеркивали, что прокачка нефти во время ремонта не прекращалась и велась в обход поврежденной станции.

    В апреле Астана отмечала, что ведет переговоры с Киевом по инциденту с атакой беспилотников на нефтеперерабатывающую станцию «Кропоткинская».

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    9 июня 2025, 21:56 • Новости дня
    Пленный солдат ВСУ передал координаты для авиаудара по своему штабу
    Пленный солдат ВСУ передал координаты для авиаудара по своему штабу
    @ Пресс-служба Европейского/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Сдавшийся на Сумском направлении украинский солдат сообщил российским военным координаты позиций 47-й отдельной механизированной бригады и попросил нанести удар по командному пункту.

    Пленный боец ВСУ Анатолий Стягайло добровольно передал российским военнослужащим данные о позициях 47-й отдельной механизированной бригады, передает ТАСС.

    Он попросил, чтобы российские войска нанесли бомбовый удар по командному пункту в окрестностях Павловки.

    Стягайло был мобилизован в ряды ВСУ в марте 2022 года и сначала проходил службу в Одесской академии сухопутных войск. После этого он оказался в рембате по ремонту военной техники. Он был взят в плен на Сумском направлении.

    Ранее Стягайло сообщил о присутствии наемников из Японии и Колумбии в Сумской области.

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    9 июня 2025, 19:04 • Новости дня
    Мединский объяснил отказ Киева забирать тела солдат ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь, а выделенные на компенсации средства уже израсходованы, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

    В интервью RT Мединский уточнил, что Россия предлагала передать тела украинских военнослужащих, но Киев не воспользовался этой возможностью: «Во-первых, им тяжело признавать такие большие потери. Во-вторых, мы предложили: прямо в наши вагоны, в наши рефрижераторы загрузите, если у вас есть тела наших погибших [военнослужащих], чтобы мы их похоронили. Видимо, им нечего загрузить обратно», передает ТАСС.

    Кроме того, он отметил, что Украина ранее приняла закон о выплате крупных компенсаций семьям погибших военных за счет американских средств, однако эти деньги уже были потрачены на другие нужды.

    Ранее представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия выполнила свою часть договоренностей, доставив к месту обмена более 1 тыс. тел украинских военных, однако украинская сторона не вышла на контакт.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевским властям не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, почему Киев не забирает тела погибших.

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    9 июня 2025, 20:47 • Новости дня
    Послы объяснили слова Лаврова о военных

    Посол Мирошник: Сегодня дипломаты зависят от солдат

    Послы объяснили слова Лаврова о военных
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дипломатия возможна лишь в том случае, если обе стороны готовы слышать друг друга. Однако национальные интересы России долгое время игнорировались Западом и Украиной. Поэтому сегодня «переговорщиками» от лица страны становятся в том числе бойцы СВО. Так послы Родион Мирошник и Константин Долгов прокомментировали слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что сегодня лучшими дипломаты Москвы являются военные.

    «Сегодня многие международные процессы оцениваются сквозь призму боевых действий. То есть какие-либо договоренности достигаются за счет ситуации на земле. В этой связи коридор дипломатии сужается: профильные специалисты могут обсуждать что-либо лишь в контексте успехов военных. Продвижение солдат становится фундаментом для дальнейших переговоров», – сказал Родион Мирошник, посол  по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима.

    «Сейчас российские войска наступают на всех участках фронта. Расширяется наше присутствие в Сумской и Харьковской областях. Мы наращиваем присутствие на границах Днепропетровской области. И это позволяет Москве занимать на переговорах более жесткую позицию. Именно поэтому сегодня дипломаты и зависят от солдат», – акцентирует Мирошник.

    Разговоры, заявления и обсуждения работают лишь в том случае, если обе стороны готовы друг друга слушать, добавляет Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. «Мы долгие годы пытались донести до Украины и Запада простую истину: прочный мир возможен лишь в том случае, если национальные интересы всех сторон будут учтены в равной степени», – отметил он.

    «Однако нас игнорировали. Более того, против Москвы начали "играть мускулами". В такой ситуации дипломатия вынужденно отошла на второй план. Реализация основных целей России, неразрывно связанных с ее безопасностью, стала возможна лишь путем применения военного потенциала», – подчеркнул собеседник.

    «Кроме того, готовность Украины соблюдать какие-либо договоренности вызывает серьезные сомнения. В Стамбуле наши делегации сумели, казалось бы, достичь взаимопонимания по вопросу об обмене телами погибших. Тем не менее Киев работает на подрыв даже этой исключительно гуманитарной инициативы», – рассуждает спикер.

    «Поэтому слова Сергея Лаврова констатируют реальное положение дел. Сегодня "переговорщики" должны работать на благо фронта, всячески обеспечивать благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск, чтобы в будущем противник стал более "понятливым"», – заключил Долгов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что «самые лучшие наши дипломаты – это, безусловно, бойцы на передовой». Выступая на Форуме будущего-2050, он подчеркнул, что именно солдаты в рамках спецоперации «отвоевывают правду, честь и достоинство».

    Напомним, в настоящее время российские военные активно работают над созданием буферной зоны в приграничных областях Украины. Военные постепенно расширяют контроль над Харьковской и Сумской областями. Помимо этого, бойцы подошли вплотную к границам Днепропетровской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала значение данного направления фронта.

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    9 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    СПЧ направил за рубеж доказательства казней российских военных в украинском плену

    Совет по правам человека передал международным организациям документы с доказательствами расстрела на Украине российских пленных военных/

    Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) отправил материалы о казнях военнослужащих России, находившихся в плену у ВСУ, в международные организации и дипломатические представительства, передает РИА «Новости».

    В заявлении СПЧ говорится, что за рубеж была направлена новая подборка материалов с доказательствами преступлений ВСУ и националистических батальонов против мирных жителей и российских военных. Подчеркивается, что с весны 2022 года такие материалы рассылаются примерно в две тыс. адресов, включая международные организации, дипломатов, политиков, журналистов и правозащитников.

    В последнюю подборку вошли свидетельства о преступлениях, совершенных с 1 января по 31 марта в ДНР, ЛНР и Брянской области. Также опубликованы материалы с доказательствами расстрела российских военных, плененных под Авдеевкой и доставленных в Новогродовку (ДНР) в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, молодые российские военные, которым не исполнилось 25 лет, вернулись домой после обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму.

    Первая группа российских военных до 25 лет вернулась с Украины в Белоруссию согласно договоренностям, ранее достигнутым в Стамбуле. Киев регулярно срывает обмен пленными и телами погибших на Украине, приводя маловероятные объяснения, которые невозможно признать правдоподобными.

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    9 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Мединский: Администрация Байдена должна «гореть в аду»
    Мединский: Администрация Байдена должна «гореть в аду»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация бывшего президента США Джо Байдена должна «гореть в аду» за некоторые свои действия, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

    В интервью RT Мединский заявил, что Байден и его команда совершили множество поступков, за которые, по его мнению, можно «гореть в аду», передает Ura.Ru.

    Мединский также отметил, что новый президент Дональд Трамп придерживается религиозных взглядов и стремится быть человеком, которого запомнят как «миротворца и объединителя». Он назвал это достойной целью.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москве и Вашингтону необходимо преодолеть последствия политики администрации экс-президента США Джо Байдена для восстановления сотрудничества, а Трамп обвинил Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

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    9 июня 2025, 21:38 • Новости дня
    Губернатор Запорожской области опубликовал новый список погибших военных ВСУ

    Губернатор Запорожской области Балицкий опубликовал новый список погибших военных ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новые списки идентифицированных тел погибших украинских военнослужащих.

    В перечне, опубликованном в Telegram-канале губернатора, содержатся имена 91 погибшего, а также места их гибели. Балицкий отметил, что работа по идентификации продолжается, и добавил: «Публикуем новые списки идентифицированных тел украинских солдат, чтобы родственники могли найти своих погибших».

    По его словам, семьи пропавших военных выражают благодарность за эту информацию. Губернатор подчеркнул, что Киев скрывает данные о погибших, а Россия, в отличие от украинских властей, «всегда проявляла уважение к погибшим».

    Балицкий уже представлял списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.

    Ранее генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для обмена и начала масштабную гуманитарную акцию по репатриации более 6 тыс. тел погибших.

    Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.

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    9 июня 2025, 23:49 • Новости дня
    Мединский заявил о требовании россиян быть жестче в переговорах с Украиной

    Мединский: Граждане требуют жестких действий от нас, и нам очень тяжело

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские граждане требую от российской делегации быть жестче на переговорах с Украиной, признался ее глава и помощник президента России Владимир Мединский в беседе с американским журналистом Риком Санчесом в эфире RT.

    «Наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий от нас», – сказал Мединский.

    Он пояснил, что после подрывов мостов с поездами было сложно ехать на второй раунд переговоров с Киевом.

    «Конечно, после этого граждане требуют, нужно «Орешником» по Киеву, по Львову, хватит переговоров. И нам очень тяжело в этом отношении», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча состоялась в закрытом режиме и длилась чуть более часа. Киев получил от Москвы меморандум с условиями прекращения огня.

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    9 июня 2025, 14:27 • Новости дня
    Лавров обвинил Лондон в поддержке атак Киева против России
    Лавров обвинил Лондон в поддержке атак Киева против России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров, выступая на «Форуме будущего – 2050», заявил, что Украина была бы беспомощна в проведении террористических атак против России без поддержки Британии.

    По словам министра, Лондон полностью помогает Киеву в подобных действиях, передает ТАСС. Лавров отметил на примере событий в Курской области, что там отсутствуют объекты, связанные с ведением боевых действий, однако атаки все равно происходят.

    Он добавил: «Очевидно, что это делается украинской стороной, но она была бы беспомощной без поддержки англичан. Хотя кто знает, может быть, там по инерции еще и спецслужбы США участвуют, но британцы – 100 процентов».

    Лавров подчеркнул, что риски нарастания террористической угрозы со стороны Киева существуют, и власти России будут делать все, чтобы эти угрозы были подавлены. Министр также указал на важность повышения бдительности населения и активную работу российских спецслужб по предотвращению подобных инцидентов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны поддерживают Киев в продолжении конфликта на Украине.

    Сообщалось, что Британия планирует увеличить поставки беспилотников для Украины с 10 тыс. единиц в 2024 году до 100 тысяч в 2025 году.

    Коментарии (3)
    9 июня 2025, 13:55 • Новости дня
    Российские войска освободили новые территории Днепропетровской области
    Российские войска освободили новые территории Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, увеличив площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

    Группировка нанесла поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Петровского, Красноармейска, Димитрова, Новоукраинки, Удачного и Муравки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили более 525 военнослужащих, семь бронемашин, включая шведский бронетранспортер Viking, девять пикапов и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожена американская радиолокационная станция AN/TPQ-48.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ возле Павловки, Писаревки, Кияницы и Новой Сечи в Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 145 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Малеевкой, Ольговкой, Купянском и Изюмским в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли более 220 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены два артиллерийских орудия, станция РЭБ «Пиранья» и четыре склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Резниковки, Пазено, Северска, Часова Яра и Константиновки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 155 военнослужащих, бронемашину, три артиллерийских орудия, в том числе американскую 155-мм гаубицу Paladin. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны у Поддубного, Комара в ДНР и Малиновки в Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два танка, три бронемашины и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ вблизи Малой Токмачки, Новоандреевки, Каменского, Белогорья в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области.

    Противник при этом потерял до 100 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и три склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее Кремль назвал цель наступления в Днепропетровской области.

    Российское наступление в Днепропетровской области создало угрозу окружения для группировок украинской армии, закрепившихся на границах ДНР и Запорожской областей, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

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