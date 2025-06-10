В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».12 комментариев
Базу «Миротворец» пополнили Фицо, да Силва, Додик и Овечкин
Фицо, да Силва, Додик и Овечкин попали в базу экстремистского сайта «Миротворец»
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, глава Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик и хоккеист Александр Овечкин попали в списки украинского экстремистского сайта «Миротворец».
По мнению владельцев ресурса, Лула да Силва заслужил место в списке за то, что «отрицает право Украины на сопротивление российской агрессии», Додик будто бы покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины, а Фицо «распространяет нарративы кремлевской пропаганды», передает ТАСС.
Кроме того, в мае Фицо, да Силва и Додик побывали в Москве на торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Форварду и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину экстремисты вменяют участие в международных соревнованиях, чтобы оправдывать российскую «агрессию против Украины среди иностранной аудитории». Хоккеист также покушался на суверенитет Украины и нарушал госграницу.
Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году с целью публикации персональных данных тех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. В России сайт по решению суда заблокирован.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в базе украинского сайта «Миротворец» появились данные о командире и трех бойцах легендарного танка «Алеша».