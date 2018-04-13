Лидера «Русских» освободили из-под ареста

Лидера запрещенного в России радикального националистического движения «Русские» Александра Поткина (Белова) освободили из СИЗО по истечению срока наказания по делу о призывах к экстремизму.

«Моего подзащитного освободили из СИЗО и он отправился в столичную квартиру отбывать домашний арест, который установлен на два месяца, то есть до 11 июня», – цитирует ТАСС адвоката Ивана Миронова.

По его словам, Поткин уже находится дома.

Адвокат уточнил, что суд запретил подозреваемому покидать место жительства, общаться с лицами, имеющими отношение к делу, получать и отправлять корреспонденцию, а также пользоваться интернетом. «Суд отказал нам в ходатайстве о разрешении нашему подзащитному ежедневных двухчасовых прогулок», – добавил он.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил Поткина к 7,5 года колонии за легализацию похищенных средств и призывы к экстремизму. После этого приговор по первой статье отменили, дело вернули в прокуратуру. После дополнительного расследования сумма ущерба снизилась с 5 млрд рублей до 300 млн рублей.

Апелляционная коллегия Мосгорсуда сократила Поткину срок до 3,5 года. Он истекает наказания 14 апреля. 17 апреля Мещанский суд проведет новое слушание дела о попытке легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 30, ч. 4 ст. 174 УК РФ).