Небензя сообщил о призыве СБ ООН дать однозначную оценку действиям Израиля

Небензя: Россия призвала СБ ООН дать однозначную оценку действиям Израиля

Tекст: Ирма Каплан

«Россия призвала Совет Безопасности ООН дать однозначную правовую и политическую оценку действиям Израиля. Международное сообщество должно предотвратить дальнейшее применение силы и поддержать усилия по возвращению к дипломатии. Москва вновь подчеркнула, что урегулирование возможно только мирным путем, с соблюдением Устава ООН и норм международного права», – сказано в сообщении Telegram-канала дипломата.

Ранее Небензя заявлял, что израильские действия направлены на подрыв переговорных усилий по деэскалации ситуации вокруг иранской ядерной программы, так как удары были нанесены накануне запланированных непрямых контактов между Ираном и США. Тем самым Израиль продемонстрировал пренебрежение к международному правопорядку.

Диломат назвал ответственными за эскалацию кризиса в регионе западные государства, включая США, Великобританию и Францию.

Напомним, в ночь на 13 июня Небензя обозначил позицию России на заседании СБ ООН, когда выразил обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке и последствиями ударов Израиля по иранским ядерным объектам, отметив угрозу масштабной катастрофы.

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Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подчеркнул, что мир между Ираном и Израилем возможен и подчеркнул важность переговоров на фоне текущей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.