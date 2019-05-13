СК допросил персонал Шереметьево по делу о катастрофе «Суперджета»

Сотрудники Следственного комитета России допросили пострадавших в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100, персонал аэропорта Шереметьево и сотрудников компании «Аэрофлот» в рамках дела об аварии, повлекшей гибель 41 человека, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Допрошены пострадавшие в результате авиапроисшествия, персонал аэропорта, сотрудники ПАО «Аэрофлот» и иные лица, которые могут располагать значимой для следствия информацией», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Петренко сообщила, что следователи со специалистами МАК продолжают изучение данных изъятых бортовых самописцев лайнера. В различных службах аэропорта Шереметьево, а также ПАО «Аэрофлот» проведены выемки документов, касающихся происшествия, отметила она.

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В рамках уголовного дела завершены молекулярно-генетические экспертизы тел 40 погибших, все они идентифицированы, говорится в сообщении Следственного комитета. Отмечается, что работа по идентификации еще одного погибшего – гражданина США – будет завершена в ближайшее время.

Назначены эксперты, которые позволят восстановить объективную картину произошедшего, сообщила Петренко.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел после жесткой посадки в Шереметьево. Из 78 человек, находившихся на борту, 41 погиб. Большинство из них отравились продуктами горения.