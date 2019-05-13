Опознаны тела всех погибших в катастрофе «Суперджета»

Тела 41 погибшего при катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который сгорел при аварийной посадке в Шереметьево, опознаны.

«Работа по молекулярно-генетической идентификации тел погибших завершена. Все тела идентифицированы, проводится оформление экспертных заключений», – сообщил представитель экстренных служб РИА «Новости».

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек, находящихся на борту, 41 погиб. Большинство из них отравилисьпродуктами горения.

В качестве основной версии ЧП в Шереметьево называются действия пилотов, которые совершили посадку, не выработав топливо и с явным превышением скорости, что и привело к повреждению воздушного судна с последующим пожаром.

После этого стали поступать сообщения о частой отмене рейсов этой модели самолетов. Компания «Аэрофлот» за неделю после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево отменила около 50 рейсов на самолетах этого типа.

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