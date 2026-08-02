  • Новость часаАдминистрация Запорожской АЭС проинформировала МАГАТЭ об ударе беспилотника ВСУ
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    Европу шантажируют нашествием африканцев
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    ВС России поразили используемые в интересах ВСУ логистические центры Украины
    ОПЕК+ согласовала для России увеличение нефтедобычи
    Минобороны сообщило об ударах по портам Украины
    Путин поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск
    Президент Армении переназначил Пашиняна на должность премьер-министра
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Смертная казнь – кровь на руках каждого

    Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.

    16 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Как Польша получила Западную Украину, а потом ее потеряла

    Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

    28 комментариев
    2 августа 2026, 15:38 • Новости дня

    Лихачев: Россия рассчитывает, что Гросси посетит Энергодар и ЗАЭС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев рассчитывает, что руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ближайшее время лично оценит ситуацию в Энергодаре и на Запорожской атомной электростанции.

    «Рассчитываем, что в ближайшее время господин Гросси сможет посетить город и площадку Запорожской станции. Это даст ему возможность увидеть реальное положение дел и лично получить ответ на вопрос: кто и для чего наносит удары по ЗАЭС и Энергодару», – приводит слова Лихачева ТАСС.

    Глава Росатома напомнил, что ситуация на станции была главной темой консультаций с руководством МАГАТЭ в начале июля в Калининграде. По его словам, российская сторона неоднократно обращала внимание агентства на недостаточные меры для обеспечения безопасности объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев по итогам встречи с Рафаэлем Гросси в Калининграде заявил о беспрецедентной эскалации атак на Энергодар.

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил о планах рассмотрения новых мер безопасности станции.

    Ранее украинские военные за сутки нанесли свыше 60 ударов по территории Запорожской АЭС.

    1 августа 2026, 18:21 • Новости дня
    Бут: Украинцы специально отравили американского сенатора Грэма

    Бут заявил об отравлении сенатора Грэма на Украине

    Бут: Украинцы специально отравили американского сенатора Грэма
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предприниматель Виктор Бут заявил, что сенатора США Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) могли намеренно отравить после визита на Украину.

    Бут, комментируя визит Зеленского в США заявил, что сенатора Грэма намеренно отравили украинцы, передает «Комсомольская правда».

    «Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили», – рассказал Бут.

    По словам предпринимателя, поводом для приезда главы киевского режима в Вашингтон стали именно похороны Грэма. Он добавил, что Зеленский успел встретиться с президентом США и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также выступить перед голосованием Сената за антироссийские санкции.

    Ранее американский сенатор Линдси Грэм скончался после возвращения из Киева.

    Президент США объяснил смерть политика естественными причинами.

    Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху повздорили на церемонии прощания с американским законодателем.

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    1 августа 2026, 21:08 • Новости дня
    При взрыве около кафе на Кудринской площади в Москве погибли три человека

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва около летнего кафе на Кудринской площади три человека погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести, сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Трагедия произошла вечером первого августа в Пресненском районе. Столичные правоохранители оперативно прибыли к месту инцидента для выяснения всех обстоятельств случившегося, передает ТАСС.

    «По имеющейся информации сегодня около 20.10 около летнего кафе произошел взрыв в результате которого три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Ранее сообщалось, что в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв, после которого начался пожар.

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    2 августа 2026, 12:30 • Видео
    Океания ударила России в спину

    Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

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    2 августа 2026, 01:34 • Новости дня
    Стали известны подробности взрыва в центре Москвы

    «Коммерсантъ»: Бомбу в Москве подорвали дистанционно

    Стали известны подробности взрыва в центре Москвы
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Женщина, которая, предположительно, принесла коробку с бомбой, сработавшей в центре Москвы, скорее всего, не знала о содержимом, пишет «Коммерсантъ».

    Взрыв произошел рядом с частным мероприятием на веранде итальянского ресторана Balzi Rossi. Вечеринка тщательно охранялась, и именно это, по предварительной оценке, позволило избежать большего числа жертв, пишет «Коммерсантъ».

    Издание сообщает, что открыто уголовное дело по статье о теракте.

    По одной из версий, на подходе к ресторану охранник остановил женщину-курьера с коробкой для гостей. Она заявила, что несет подарок, но охранник решил досмотреть посылку, в этот момент прогремел взрыв.

    Предполагается, что бомбу привели в действие дистанционно, а курьер, скорее всего, не знала о содержимом.

    Мощность заряда была эквивалентна килограмму тротила, устройство было начинено металлическими шариками.

    «Курьера буквально разорвало на части, ее руку нашли на дороге в 15 метрах от места подрыва», – пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре столицы в ресторане Balzi Rossi на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади прогремел взрыв. НАК сообщил, что сработало самодельное взрывное устройство.

    Погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший ее охранник и посетитель ресторана. В результате взрыва 21 человек получил ранения различной степени тяжести.

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    1 августа 2026, 19:31 • Новости дня
    Российские военные атаковали украинские позиции неизвестными БПЛА

    Украинским военным не удалось опознать тип российских БПЛА после ночного налета

    Российские военные атаковали украинские позиции неизвестными БПЛА
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе ночной атаки Россией были задействованы новые беспилотники, технические характеристики которых пока остаются загадкой для Украины, сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России начали использовать совершенно новый тип дронов при нанесении ударов по объектам на Украине, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    О применении незнакомых аппаратов во время ночного налета сообщил советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш.

    Специалистам противника до сих пор не удалось идентифицировать примененные беспилотники. Кроме того, они не смогли определить точные тактико-технические характеристики новых аппаратов российской армии.

    Украинские специалисты обнаружили модуль искусственного интеллекта в российском беспилотнике «Молния».

    Местные СМИ пожаловались на оснащение аппаратов турбореактивными двигателями.

    Ранее бойцы ВСУ нашли обломки экспериментального дрона без вооружения.

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    1 августа 2026, 23:20 • Новости дня
    НАК: Охранник помешал женщине пронести бомбу в ресторан в Москве
    НАК: Охранник помешал женщине пронести бомбу в ресторан в Москве
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    При подрыве взрывного устройства в Москве погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший подозреваемую охранник и посетитель ресторана, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

    Взрыв произошел в 19.55 мск, передает ТАСС.

    «Произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей», – сказано в сообщении НАК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв и начался пожар.

    Позже стало известно, что при взрыве около летнего кафе погибли три человека и 15 получили ранения.

    НАК сообщил, что сработало самодельное взрывное устройство.

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    1 августа 2026, 16:51 • Новости дня
    Историк предупредила украинцев о расплате за наглость Зеленского

    Историк Гавришко: Украинцы будут расплачиваться за наглость Зеленского

    Историк предупредила украинцев о расплате за наглость Зеленского
    @ Jacovides/Liewig/Bestimage/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    За амбиции и наглость Владимира Зеленского будет расплачиваться простой народ, заявила украинский историк Марта Гавришко.

    «Из 35 ракет, запущенных прошлой ночью, была перехвачена только одна, просто потому что у Украины закончились ракеты для комплексов Patriot. Так как же Зеленский намерен защитить граждан, одновременно усиливая удары вглубь России?», – возмутилась эксперт в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Историк добавила, что основная тяжесть последствий ложится на плечи мирного населения. Она подчеркнула, что в 2019 году украинцы голосовали за действующего президента в ожидании мира, но вместо этого получили настоящий ад.

    Ранее Зеленский объяснил провал противовоздушной обороны дефицитом ракет для комплексов Patriot.

    В конце июля украинский лидер попросил у США 300 зенитных перехватчиков.

    Президент Дональд Трамп отклонил данный экстренный запрос Киева.

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    1 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    УАЗ официально переименовал знаменитые фургоны в «Буханки»

    Ульяновский автозавод официально переименовал семейство СГР в «Буханку»

    УАЗ официально переименовал знаменитые фургоны в «Буханки»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российский производитель машин утвердил популярное в народе прозвище «Буханка» в качестве официального наименования для своей классической линейки легких грузовиков.

    Отечественный автомобильный завод принял решение изменить наименование классического семейства машин СГР («Старый грузовой ряд»), передает РИА «Новости».

    Свое необычное имя транспортное средство давно заслужило среди водителей благодаря характерному внешнему виду, напоминающему буханку хлеба.

    Отныне все доступные комплектации грузовика будут продаваться под новыми обозначениями. В частности, на рынке представлены модификации УАЗ «Буханка Комби» и УАЗ «Буханка Экспедиция».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Ульяновский автозавод объявил о продолжении выпуска автомобилей семейства СГР.

    Месяцем позже предприятие прекратило производство внедорожников с устаревшим экологическим стандартом «Евро-2».

    В 2024 году вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр предложил запретить выезд «Буханок» на дороги общего пользования.

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    1 августа 2026, 18:51 • Новости дня
    I Paper: США перехватят территорию китайского мегапосольства в Лондоне

    I Paper: США захотели занять место планируемого китайского посольства в Лондоне

    Tекст: Мария Иванова

    Американские власти намерены выкупить территорию бывшего Королевского монетного двора под свое посольство, если британский суд окончательно заблокирует масштабный дипломатический проект Пекина, пишут СМИ.

    Американские власти могут перехватить участок в Лондоне, предназначенный для возведения крупнейшего в Европе дипломатического комплекса КНР, передает РИА «Новости».

    Накануне Высокий суд Лондона отклонил иск местных жителей, выступавших против китайской стройки в районе Тауэр-Хамлетс. Однако истцы планируют обжаловать это решение.

    «Чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность размещения на месте предполагаемого мегапосольства Китая в Лондоне нового посольства США», – отмечает газета i Paper. По данным издания, приобретение участка в случае отмены разрешения на строительство принесет Вашингтону крупную геополитическую победу.

    Источники уотмечают, что американская сторона видит в возможном запрете шанс получить одну из самых ценных локаций в британской столице. В качестве альтернативы Вашингтон может предложить Пекину здание своего нынешнего представительства на Найн-элмс лейн в обмен на историческую территорию монетного двора.

    Ранее журналисты обнародовали планы Пекина по строительству сотен секретных подземных помещений под этим зданием. Американские власти выступили против появления данного объекта рядом с ключевыми дата-центрами британской столицы.

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    1 августа 2026, 21:48 • Новости дня
    При взрыве на складах боеприпасов ликвидированы не менее 20 элитных военных ВСУ

    При взрыве склада боеприпасов погибли не менее 20 элитных военных ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва на складах боеприпасов украинских сил специальных операций (ССО) на военном объекте в Хмельницкой области погибли не менее 20 военнослужащих элитного подразделения ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовые структуры подтвердили поражение арсенала украинских сил специальных операций, передает ТАСС.

    «В результате вчерашнего взрыва на складах боеприпасов украинских ССО было уничтожено не менее 20 националистов из элитного подразделения ВСУ», – сообщил собеседник агентства.

    Доставка снарядов на объект продолжалась несколько дней. Детонация произошла на следующие сутки после их временного размещения в одном из промышленных помещений на территории Хмельницкой области.

    На фоне инцидента сотрудники внутренней безопасности из Киева задержали руководителя местного управления СБУ Алексея Прокопенко. Следователи проводят обыски по подозрению в коррупции и выясняют возможную причастность чиновника к диверсии на уничтоженном складе.

    Накануне на полигоне украинских сил специальных операций в Хмельницком произошел мощный взрыв.

    После этого инцидента Генпрокуратура Украины заявила о пропаже без вести нескольких бойцов спецназа.

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    2 августа 2026, 13:01 • Новости дня
    Эксперт объяснил важность ударов по мосту близ Одессы

    Эксперт Онуфриенко: Удары по мосту в Затоке ведут к ухудшению снабжения ВСУ на южных направлениях

    Эксперт объяснил важность ударов по мосту близ Одессы
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Вывод из строя моста в Затоке приведет к ухудшению снабжения южной группировки войск ВСУ. Российские удары по этому объекту ведут к недополучению оружия и боеприпасов подразделениями на Херсонском, Днепропетровском и ряде других направлений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы нанесли комбинированный удар в зоне СВО.

    «Мост в Затоке крайне важен для обеспечения украинских вооруженных сил. Через него Украина перемещает грузы, доставляемые в дунайские порты Измаил и Рени из-за границы в интересах ВСУ. Причем импортируются не только запчасти для военной техники и боеприпасы, но также автомобили, квадроциклы, средства связи, бронежилеты, тактическое и медицинское снаряжение», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Эксперт уточнил: по очень приблизительным оценкам, по этому мосту доставляется около 20% грузов от общего объема обеспечения ВСУ. «Объект уже не носит критического значения для украинской армии. Украина проложила дополнительные пути в объезд Днестровского лимана. Тем не менее альтернативные маршруты предполагают большее плечо доставки, а значит, задержку снабжения фронтовых подразделений», – указал он.

    Кроме того, продолжил он, каждая лишняя сотня километров для украинского железнодорожного состава означает повышение рисков поражения российскими ракетами и БПЛА. «Не нужно сбрасывать со счетов и изношенность транспорта, для которого дополнительно пройденное расстояние увеличивает вероятность поломки. Таким образом, повреждение моста в Затоке скажется на снабжении южной группировки войск ВСУ, подразделений, находящихся на нескольких направлениях – от Херсонского до Днепропетровского», –  продолжил спикер.

    Ранее в ряде Telegram-каналов появились неофициальные сообщения о нанесении комбинированного удара ВС России по мосту в населенном пункте Затока Одесской области, а также о поражении находящейся рядом электроподстанции. ВС России длительное время предпринимают усилия по уничтожению данной переправы. В частности, об очередных ударах по данному мосту сообщалось в начале июня 2026 года.

    В официальном канале Минобороны в Max сообщается, что оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение «объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ». Также были атакованы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, с какой целью российские войска продолжают расширять буферную зону в Харьковской области, а также объясняла стратегию Москвы по последовательной и целенаправленной ликвидации морской инфраструктуры Украины.

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    2 августа 2026, 10:55 • Новости дня
    Президент Армении принял отставку правительства во главе с Пашиняном

    Президент Армении Хачатурян принял отставку правительства во главе с Пашиняном

    Президент Армении принял отставку правительства во главе с Пашиняном
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил уход в отставку кабмина во главе с Николом Пашиняном.

    Соответствующий документ был подписан в первый день работы Национального собрания нового созыва, передает РИА «Новости».

    «Принять отставку правительства Республики Армения», – отмечается в указе, опубликованном на официальном сайте главы государства.

    Согласно положениям армянской конституции, в день начала первой сессии парламента правительство обязано подать прошение о сложении полномочий. После этого президент должен незамедлительно назначить премьер-министром кандидата от парламентского большинства, что означает возвращение Никола Пашиняна на пост главы правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о победе своей политической силы на парламентских выборах.

    При этом партия «Гражданский договор» не набрала необходимые 50% голосов для формирования конституционного большинства.

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    1 августа 2026, 23:24 • Новости дня
    В результате взрыва в ресторане в центре Москвы пострадал 21 человек
    В результате взрыва в ресторане в центре Москвы пострадал 21 человек
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате взрыва в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы пострадал 21 человек, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

    «21 человек получил ранения различной степени тяжести», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв, после этого начался пожар.

    В результате взрыва погибли три человека.

    НАК сообщил, что погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший подозреваемую охранник и посетитель ресторана.

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    1 августа 2026, 23:13 • Новости дня
    В ресторане в Москве сработало самодельное взрывное устройство
    В ресторане в Москве сработало самодельное взрывное устройство
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В столичном ресторане на Кудринской площади сработало самодельное взрывное устройство, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

    «Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщает, что 1 августа 2026 года в 19.55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане Balzi Rossi на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв.

    В результате взрыва три человека погибли, 15 получили ранения различной степени тяжести.

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    2 августа 2026, 09:57 • Новости дня
    Отказ пригласить католикоса вызвал скандал в парламенте Армении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первое заседание парламента Армении 9-го созыва началось со скандала, поскольку впервые в истории на него не был приглашен католикос всех армян, что вызвало недовольство оппозиции. Заседание транслируется на YouТube-канале парламента.

    Старт работы нового законодательного органа страны прошел в напряженной обстановке, передает ТАСС. Впервые в истории на церемонию открытия не был приглашен духовный лидер Армянской церкви, что вызвало бурную реакцию присутствующих.

    «Где католикос?» – начали выкрикивать с места несколько представителей оппозиции, после чего началась словесная перепалка. Возникший конфликт потребовал вмешательства председательствующего старейшего депутата Князя Гасанова.

    Он пригрозил нарушителям спокойствия вынесением предупреждения, отметив, что при повторном нарушении будут применены иные меры. После этого заявления парламентарии успокоились и принесли депутатскую клятву. Заседание транслируется на официальном YouТube-канале парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал отставки католикоса всех армян Гарегина II.

    Позже Следственный комитет страны возбудил уголовное дело из-за призывов священнослужителей к антиправительственным митингам.

    Весной текущего года власти запретили духовному лидеру выезд в Грузию на похороны католикоса-патриарха Илии II.

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    2 августа 2026, 05:30 • Новости дня
    RPP: Туристы из Европы летели на разбившемся в Перу самолете

    Tекст: Антон Антонов

    На плато Наска в южной части Перу разбился самолет, на борту которого находились туристы из Испании, Италии и Германии, сообщило радио RPP со ссылкой на источники.

    По данным радиостанции, на борту находились граждане европейских стран, совершавшие обзорный полет над знаменитыми геоглифами, передает РИА «Новости» со ссылкой на радио RPP.

    «11 из 13 жертв были иностранными туристами: семь итальянцев, два немца и два испанца. Другие две жертвы – экипаж самолета перуанской национальности», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате крушения самолета в провинции Наска в Перу погибли 11 пассажиров и два пилота.

    Накануне полеты над линиями Наска были приостановлены из-за сильного ветра.

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    Удары Украины по Казахстану добивают молдавских аграриев

    Молдавия опасается серьезного топливного кризиса из-за остановки поставок казахстанской нефти на фоне непрекращающихся ударов Украины по экспортной инфраструктуре КТК. Даже требование США прекратить бить по нефти Казахстана не сработало. Молдавские фермеры уже испытывают нехватку дизтоплива, причем в самый ответственный момент сбора урожая. Среди пострадавших из-за украинских атак также Румыния и Болгария. Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

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    Россия создает новую точку давления в Сумской области

    Российские войска освободили в Сумской области села Могрица и Малая Слободка. Это событие особо отметил министр обороны Андрей Белоусов, заявив о появлении новых стратегических перспектив для дальнейшего развития успехов на этом направлении. Какие возможности дает контроль над населенными пунктами и куда теперь сместится фокус удара российских сил? Подробности

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    Кишинев готовится к демонтажу автономии Гагаузии

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

    • Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы

      Рождество Николая Чудотворца в 2026 году православные верующие отметят во вторник, 11 августа. В церковном календаре этот день посвящен рождению святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых; также 11 августа совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых. Рассказываем, что означает праздник Рождества Николая Чудотворца, почему его отмечают 11 августа, о чем молятся святителю Николаю, что можно и нельзя делать в этот день и какие народные приметы связаны с Николой Осенним.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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