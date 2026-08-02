Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.16 комментариев
Лихачев: Россия рассчитывает, что Гросси посетит Энергодар и ЗАЭС
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев рассчитывает, что руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ближайшее время лично оценит ситуацию в Энергодаре и на Запорожской атомной электростанции.
«Рассчитываем, что в ближайшее время господин Гросси сможет посетить город и площадку Запорожской станции. Это даст ему возможность увидеть реальное положение дел и лично получить ответ на вопрос: кто и для чего наносит удары по ЗАЭС и Энергодару», – приводит слова Лихачева ТАСС.
Глава Росатома напомнил, что ситуация на станции была главной темой консультаций с руководством МАГАТЭ в начале июля в Калининграде. По его словам, российская сторона неоднократно обращала внимание агентства на недостаточные меры для обеспечения безопасности объекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев по итогам встречи с Рафаэлем Гросси в Калининграде заявил о беспрецедентной эскалации атак на Энергодар.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил о планах рассмотрения новых мер безопасности станции.
Ранее украинские военные за сутки нанесли свыше 60 ударов по территории Запорожской АЭС.