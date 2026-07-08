Ульянов допустил обсуждение безопасности ЗАЭС в Калининграде с Гросси

Tекст: Катерина Туманова

«Я думаю, что на встрече в Калининграде этот вопрос будет обсуждаться», – сказал дипломат РИА «Новости».

Ранее руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси анонсировал свой визит в Калининград для консультаций с представителями Росатома и профильных российских ведомств.

Ульянов при этом подверг критике реакцию агентства на срыв договоренностей по обеспечению безопасности станции. По его мнению, МАГАТЭ отреагировало слишком спокойно, несмотря на то что украинская сторона фактически подрывала роль организации как гаранта безопасного проведения ремонтных работ.

«В ходе последнего случая, когда объявлялась тишина, украинцы, по информации наших военных, несколько раз применяли силу, забрасывали мины под названием «Пряник». Как раз в те места, которые накануне были разминированы российскими саперами. Были действия враждебной стороны с применением беспилотных летательных аппаратов», – отметил Ульянов.

Дипломат подчеркнул, что украинские гарантии часто не соблюдаются. Однако, несмотря на эти трудности, позиция секретариата МАГАТЭ активна.

Агентство и лично Рафаэль Гросси выступают посредниками между военными двух стран для согласования режимов тишины, необходимых для ремонта поврежденных линий электропередачи.

«Эту функцию агентство берет на себя, и это важно. Но иногда бывают сбои», – отметил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лихачев в конце июня рассказал о более 60 ударов по ЗАЭС за сутки. Он также сообщил о внеплановых переговорах с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси из-за резкой эскалации обстановки вокруг ЗАЭС и Энергодара. Глава Росатома Лихачев заявил о реальной угрозе ядерной безопасности для Европы из-за атак ВСУ.