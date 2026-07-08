Ученые рассказали о способе приучить мужчин к домашним обязанностям

Daily Mail: Мужчин можно обучить домашним делам

Tекст: Катерина Туманова

Специалисты выяснили, что короткие образовательные программы кардинально меняют поведение мужчин в семье, сообщает токийский Центр исследований и образования в области оценки программ.

В эксперименте приняли участие более 1200 сотрудников японских компаний. Им предложили пройти семинар по балансу между работой и личной жизнью.

«Обучение увеличило время, которое отцы могут уделять уходу за детьми в выходные дни… особенно те, у кого маленькие дети», – заявил профессор Токийского университета Синтаро Ямагути.

Тренинг оказался эффективнее обычного информирования. Мужчины начали тратить на ребенка на час больше, пишет Daily Mail.

Благодаря этому жены участников эксперимента смогли увеличить количество оплачиваемых рабочих часов в среднем на 3,6 часа в неделю. Кроме того, время матерей на работу по дому сократилось почти на три часа. Прежние научные работы показывали, что справедливое распределение обязанностей повышает женское либидо.

Результаты исследования показывают, что вместо того, чтобы быть безнадежными в домашних делах, некоторым мужчинам может потребоваться небольшая помощь на месте, чтобы изменить свои привычки.

«Значительная часть нового участия отцов в воспитании детей происходила, когда родители проводили время с детьми, поэтому фактическое освобождение времени матерей заключалось в сокращении примерно на 2,6 часа работы по дому», – отметили ученые.

Профессор Ямагучи добавил, что проведенное обучение послужило толчком к пересмотру общего разделения труда в семье, а не просто к передаче обязанностей по уходу за детьми».

Отцы, прошедшие обучение, тратили примерно на один час больше в день на уход за детьми в выходные дни, при этом наибольший прогресс наблюдался среди тех, у кого дети были в возрасте пяти лет и младше.

Как писала газета ВЗГЛЯД, резкая смена образа жизни после рождения ребенка часто провоцирует у мужчин послеродовую депрессию. Ученые из Окленда выяснили, что избалованные дети могут вырасти психопатами. Польские ученые выяснили, что рождение ребенка временно снижает любовь к партнеру.