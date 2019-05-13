После аварии в Шереметьево отменили десятки рейсов «Суперджета»

Компания «Аэрофлот» за неделю после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, унесшей жизни 41 человека, отменил около 50 рейсов на самолетах этого типа; причины отмены рейсов авиаперевозчик не комментирует, пишут российские СМИ.

Так, по данным «Коммерсанта», 8 мая отменено пять парных рейсов «Аэрофлота» из Шереметьево и обратно; 9 мая авиакомпания отменила 12 рейсов; 10 и 11 мая отменили по 14 рейсов; 12 мая – ни одного.

Источник издания в отрасли авиаперевозок подчеркнул, что отмены полетов на SSJ 100 «нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим». По его словам, «это довольно частое явление», которое происходило с самого начала эксплуатации самолета.

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«В те же дни были переносы и отмены рейсов, выполняемых Airbus A320/A321, Boeing 737. Но их, как и прежде, было значительно меньше, чем на SSJ 100», – сказал источник.

Ранее в понедельник сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100, который должен был вылететь из Краснодара в Челябинск в ночь на понедельник, остался в аэропорту по технической причине, пассажиров пересадили на другой самолет.

Внимание к самолетам марки SSJ приковано после инцидента 5 мая, когда Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек 41 погиб.

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