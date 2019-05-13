Вылет «Суперджета» отменили в Краснодаре

Самолет Sukhoi Superjet 100, который должен был вылететь из Краснодара в Челябинск в ночь на понедельник, остался в аэропорту по технической причине, пассажиров пересадили на другой самолет, сообщил представитель авиакомпании «Азимут».

«На рейсе Краснодар – Челябинск была замена борта по технической причине, задержка составила полтора часа», – сказал источник РИА «Новости».

Он уточнил, что самолет должен был вылететь в 22.50 мск воскресенья с 93 пассажирами на борту. В итоге пассажиров пересадили на другой самолет. В настоящее время рейс уже выполнен в прямом и обратном направлении.

Всего авиакомпания «Азимут» эксплуатирует девять воздушных судов марки SSJ.

Внимание к самолетам марки SSJ приковано после инцидента 5 мая, когда Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек 41 погиб.

По предварительным данным, пилоты приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости, что привело к повреждению судна с последующим возгоранием. Также они допустили еще несколько ошибок уже после остановки лайнера.

Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил вспышку проблем с полетами «Суперджетов».

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