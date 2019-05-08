Эксперт объяснил вспышку проблем с полетами «Суперджетов»

«Если раньше на эти случаи никто не обратил бы внимания, то сейчас любая некритичная неисправность будет попадать в соцсети и СМИ: «Это был «Суперджет»? Ну, как всегда», – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, комментируя инциденты в Москве и Ростове-на-Дону с откладыванием вылетов «Суперджетов», а также замену одного из бортов после трагедии в Шереметьево.

Гусаров подчеркнул, что «в это же время, наверняка, происходили какие-то проблемы и с самолетами других производителей, однако на них – в отличие от «Суперджета» – никто не обратил внимание».

«На волне последнего трагического события люди очень неспокойно себя чувствуют, когда понимают, что им придется лететь на этом самолете, хотя сама по себе замена борта – не редка в авиации. Возможно, и сами авиакомпании сейчас перестраховываются, обращая повышенное внимание на все технические моменты», – полагает собеседник.

Эксперт напомнил, что после падения Boeing 737-Max общественность успокоили практически сразу, объяснив: «у нас таких самолетов нет», а единственная компания, у которой они были, приостановила их использование.

«Суперджетов» же в стране значительно больше: только у «Аэрофлота» их 50, а у остальных авиакомпаний – около 100. «Суперджет» – ближнемагистральный самолет, который может выполнять в день по четыре рейса. Если умножим четыре на сто, то поймем, как много рейсов они выполняют, и при этом количестве каждая неисправность сейчас будет резонансно отдаваться по всем соцсетям», – отметил Гусаров.

Эксперт напомнил, что в авиации существует понятие «некритичные неисправности» – из разряда «перегоревшей лампочки», с которыми можно лететь, но несмотря на это, сейчас к «Суперджету» будут придираться из-за каждой мелочи и стараться сменить борт, уверен собеседник.

«Два дня назад его вообще требовали запретить, но протрезвев, решили, что виноват не самолет и переключились на пилотов, но здесь не то и не другое, а всего по чуть-чуть. К «Суперджету» есть претензии, но пока предъявлять к самолету серьезные обвинения в трагедии оснований нет. Это все наша эмоциональность», – подчеркнул Гусаров.

Напомним, в среду вылет «Суперджета» из Ростова-на-Дону отменили из-за заевшей педали. Ранее в авиакомпании «Аэрофлот» отложили вылеты двух «Суперджетов» после катастрофы с самолетом этого типа, произошедшей в воскресенье.

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