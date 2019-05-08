Вылет «Суперджета» из Ростова-на-Дону отменили из-за заевшей педали

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» задержали по техническим причинам, сообщили в пресс-службе аэропорта Платов.

Самолет должен был лететь из Ростова-на-Дону в Москву, однако рейс был задержан, и пассажиры отправились другими рейсами, передает ТАСС.

Источник в экстренных службах региона сообщил, что причиной задержки стала заевшая педаль самолета.

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб.

По предварительным данным, пилоты приземлялись, не выработав топливо, и с превышением скорости, что привело к повреждению судна с последующим возгоранием. Также они допустили еще несколько ошибок уже после остановки лайнера.