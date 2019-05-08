В Шереметьево отложили вылет двух «Суперджетов»

Вылет двух самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» отложили в Шереметьево после катастрофы, произошедшей с самолетом этого же типа в воскресенье.

В ночь на среду был задержан вылет рейса «Аэрофлота» из Москвы в Ригу. Пассажир этого рейса сообщил», что перед взлетом к самолету подъехали пожарные машины, а в салоне чувствовался запах гари. Пассажиров вывели из самолета и отправили в Ригу на другом самолете.

Второй инцидент произошел утром в среду. На этот раз самолет Superjet «Аэрофлота» должен был вылететь из Шереметьево в Минск в 8.35, но рейс отложили на 12.00. Согласно информации на сайте Шереметьево, самолет вылетел в Минск в 12.13.

«Вылет в Минск должен был быть в 8.35, потом его отложили до 9.35. Теперь он отложен до 12.00. Это должен был быть Superjet. Причин мы не спрашивали. Другим пассажирам сказали, что «техническая неполадка», – рассказал РБК пассажир рейса Москва – Минск.

Эту информацию подтвердил и другой пассажир. «Не смогли улететь в Минск, «Аэрофлот – Российские авиалинии» сначала отложил рейс на час, а потом еще на четыре часа», – написала в Facebook глава информационной службы телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.

В Twitter авиакомпания сообщила, что рейс в Минск был задержан «в связи с заменой воздушного судна по техпричине».

Источник в компании-эксплуатанте Superjet сказал, что неполадки с этим самолетом были и раньше, борт заменяли и «никто особо не обращал на это внимание». «Сейчас такое повышенное внимание к любым переносам вылетов из-за авиакатастрофы, которая случилась в воскресенье», – добавил он.

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек 41 погиб.

По предварительным данным, пилоты приземлялись, не выработав топливо, и с явным превышением скорости, что привело к повреждению судна с последующим возгоранием. Также они допустили еще несколько ошибок уже после остановки лайнера.

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