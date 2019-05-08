Пассажиры «Суперджета» в Шереметьево отказались лететь из-за запаха гари

Вылет самолета SSJ-100 в Ригу был задержан в Шереметьево во вторник вечером из-за пассажиров, якобы почувствовавших запах гари.

Самолет Superjet 100 рейса SU 2118 должен был вылететь из Шереметьево в Ригу в 22.55. Однако один из пассажиров почувствовал запах гари, люди запаниковали и их высадили из самолета. Специалисты проверили лайнер, однако никаких неисправностей не обнаружили, сообщает «Пятый канал».

Пассажиры вылетели в Ригу 8 мая в 1.25, но уже на другом Superjet, сообщает «Москва 24».

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек 41 погиб.

По предварительным данным, пилоты приземлялись, не выработав топливо, и с явным превышением скорости, что привело к повреждению судна с последующим возгоранием. Также они допустили еще несколько ошибок уже после остановки лайнера.

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