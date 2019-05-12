Израиль решил построить на Голанах поселок имени Трампа

Израильские власти нашли на Голанских высотах место, где будет построен поселок, который назовут в честь президента США Дональда Трампа, сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Я обещал, что мы построим населенный пункт в честь президента Трампа. Настоящим информирую вас, что мы уже нашли место на Голанах, где это новое поселение будет создано», – передает слова Нетаньяху РИА «Новости».

Таким образом Израиль собирается отблагодарить Трампа за признание Голанских высот частью еврейского государства.

Нетаньяху добавил, что решения на этот счет будут вынесены на утверждение нового кабинета.

25 марта Трамп официально признал Голанские высоты территорией Израиля. В Кремле выразили сожаление в связи с этим решением США, МИД указал, что это нарушает решения ООН.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала планы Трампа узаконить израильскую оккупацию Голанских высот.