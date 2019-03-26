Путин обсудит с президентом Ливана решение Трампа по Голанам

Президент Владимир Путин и президент Ливана Мишель Аун обсудят решение американского лидера Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, сегодня, через несколько часов», – сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли какие-либо контакты Путина с коллегами из ближневосточного региона для обсуждения решения Трампа.

Песков подтвердил, что тема будет звучать на встрече российского и ливанского лидеров, передает ТАСС.

Характеризуя решение Трампа, представитель Кремля заявил, что «подобное решение однозначно имеет негативные последствия и с точки зрения процесса ближневосточного урегулирования, и с точки зрения общей атмосферы политического урегулирования в Сирии». «Это ни у кого не вызывает сомнения. Главное – это, наверное, еще один шаг Вашингтона, который сделан в однозначное нарушение международного права. Мы весьма сожалеем», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Говоря вне контекста ситуации на Ближнем Востоке, Песков также сообщил, что в графике Путина на вторник помимо других мероприятий не исключен международный телефонный разговор.

Президент США Дональд Трамп в понедельник официально признал Голанские высоты территорией Израиля. В России действия американского президента назвали нарушением решений ООН. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала планы Трампа узаконить израильскую оккупацию Голанских высот.

Принадлежавшие Сирии Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Израильский парламент принял закон, которым в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над высотами. Однако в 1981 году Совет безопасности ООН в своей резолюции признал действия Израиля недействительными.