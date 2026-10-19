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В Польше задержали подозреваемого в шпионаже военного с паспортом Украины
В Польше по подозрению в шпионаже задержали получившего гражданство украинца
Заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик заявил о задержании слушателя военно-медицинской академии с гражданством Украины по подозрению в шпионаже.
В Польше задержали военнослужащего по подозрению в осуществлении шпионской деятельности. Об этом рассказал журналистам заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик, чьи слова приводит РИА «Новости».
«В таких ситуациях мы редко можем раскрывать подробности, но я могу подтвердить, что произошло задержание слушателя военно-медицинской академии, который однозначно вел разведку объектов в Войске польском», – сказал Томчик.
Замглавы оборонного ведомства пояснил, что задержанный является гражданином Украины, а польский паспорт он получил лишь некоторое время назад. Томчик также добавил, что за последние три года на территории страны были задержаны в общей сложности 50 диверсантов и шпионов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Дональд Туск сообщил о задержании восьми диверсантов в Польше.
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