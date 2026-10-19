В Польше задержали подозреваемого в шпионаже военного с паспортом Украины

В Польше по подозрению в шпионаже задержали получившего гражданство украинца

Tекст: Ольга Иванова

В Польше задержали военнослужащего по подозрению в осуществлении шпионской деятельности. Об этом рассказал журналистам заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик, чьи слова приводит РИА «Новости».

«В таких ситуациях мы редко можем раскрывать подробности, но я могу подтвердить, что произошло задержание слушателя военно-медицинской академии, который однозначно вел разведку объектов в Войске польском», – сказал Томчик.

Замглавы оборонного ведомства пояснил, что задержанный является гражданином Украины, а польский паспорт он получил лишь некоторое время назад. Томчик также добавил, что за последние три года на территории страны были задержаны в общей сложности 50 диверсантов и шпионов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Дональд Туск сообщил о задержании восьми диверсантов в Польше.

Правоохранительные органы Австрии задержали двух сотрудников украинской военной полиции по подозрению в шпионаже в ходе их попыток найти бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко.

Власти ФРГ предъявили обвинения гражданину Украины по делу о подготовке диверсий.