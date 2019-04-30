Польше пришлось использовать аварийные запасы нефти из-за ситуации в «Дружбе»

Международное энергетическое агентство сообщило, что Польша задействует аварийные запасы нефти в связи с приостановкой поставок сырья из России.

Это необходимо для поддержания нормальной работы на двух основных нефтеперерабатывающих заводах в Польше – в Гданьске и в Плоцке. «Польша уведомила нас о том, что они задействуют аварийные запасы нефти для поддержания нормальной работы на двух своих нефтеперерабатывающих заводах», – передает портал Platts сообщение МЭА.

Другие страны не объявляли о подобных мерах в связи с загрязнением нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба».

Ранее президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев рассказал президенту Владимиру Путину об источнике некачественной нефти, поступавшей в трубопровод «Дружба» на территории Белоруссии. Материалы по загрязнению нефти переданы в ФСБ.

Путин призвал менять систему контроля за качеством нефти, так как самоконтроля в этой сфере со стороны нефтяников недостаточно.

19 апреля Минск заявил об ухудшении качества российской нефти. Сообщалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было намеренным. Во вторник Белоруссия приостановила прием нефти из России. Транзит планируется восстановить 2 мая.

Премьер России Дмитрий Медведев допустил, что за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба» возможно наказание вплоть до уголовного.