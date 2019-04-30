Глава «Транснефти» назвал источник некачественной нефти

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30 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 16:54  |  vz.ru
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Почему доллар теряет свое могущество в России

За пять лет Россия добилась впечатляющих результатов в борьбе с гегемонией доллара в своей торговле Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС
За последние пять лет Россия сумела добиться снижения доли доллара в своих международных расчетах. Доли евро и рубля, напротив, существенно выросли – впрочем, как и юаня. Должна ли Россия вообще избавляться от расчетов в долларах и почему юань пока разочаровывает российскую экономику? Подробности...
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В «паспортной войне» России и Украины побеждает Путин

Не исключено, что Зеленский тоже в итоге «соблазнится» российским паспортом – жизнь в России сытнееФото: «Студия Квартал 95»
«Украинцы, наверное, выберут Зеленского президентом России, потому что он тоже возьмет российское гражданство». Такие фантастические картины рисуют политологи, комментирующие заочный спор, вспыхнувший между лидерами России и Украины по поводу раздачи паспортов своих стран соседям. Кто стал победителем в этой политической риторике и реальна ли подобная паспортная коллизия? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Скончался человек, вырвавший ядерные зубы у советского медведя

Сенатор Лугар был достойным сыном своего народа – но России он вряд ли принес такую же пользуФото: SERGEI CHUZAVKOV/AP/ТАСС
В минувшие выходные на 88-м году жизни скончался Ричард Лугар – американский политик-республиканец, более известный как соавтор программы по уничтожению советского ядерного оружия (программа Нанна – Лугара). Соединенные Штаты крайне ценили этого политика, и было за что. Однако для России его фигура имеет совсем другое значение. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Призрак белой дамы в казенном доме бродит по Европе

Ольга Андреева, Журналист
Слава магов опирается уже не на мастерство приворотов, а на точные рекомендации по стратегическому планированию жизни и бизнеса. Тактические меры по превентивному выцарапыванию глаз сменились мировоззренческими откровениями. Подробности...
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Новый Китай меняет тактику

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если у Китая все получится, то в мире образуется два сравнимых по силе и возможностям лагеря. Оба они будут действовать в рамках рыночной экономики и давать своим малым и средним участникам широкие возможности. Подробности...
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Байден только кажется непобедимым

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Бывший вице-президент США Джо Байден официально заявил о своем вступлении в президентскую гонку. Выдвижение политического тяжеловеса станет проверкой на прочность и Демократической партии, и двухпартийной системы США в целом. Подробности...
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            Глава «Транснефти» назвал источник некачественной нефти

               30 апреля 2019, 16:36
            Фото: Алексей Дружинин/РИА «Новости»
            Текст: Сергей Гурьянов

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            Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев рассказал президенту Владимиру Путину о ситуации с некачественной нефтью, поступавшей в трубопровод «Дружба» на территории Белоруссии.

            «Мы провели служебное внутрикорпоративное расследование в расчете найти источник, откуда были поступления этих соединений. Выяснилось, что это частное предприятие в Самарской области, оно является своеобразным коллектором, то есть собирает нефть малых производителей в регионе – в Ульяновской, Оренбургской и Самарской области, обеспечивает товарное качество этой нефти, паспортизацию этого качества, и дальше передачу в систему магистральных нефтепроводов», – приводятся слова Токарева на сайте Кремля.

            Он отметил, что в этой ситуации на предприятии в нарушение всех технологических регламентов «умышленно был осуществлен слив нефти, которая не прошла товарную подготовку».

            Путин поинтересовался, контролирует ли кто-нибудь запуск нефти в трубопроводную систему. Токарев пояснил, что пункты приема в основном принадлежат крупным нефтяным компаниям, которые сами осуществляют подготовку товарной нефти. Но большая часть пунктов приема – частные предприятия, которые на условиях договора с «Транснефтью» осуществляют прием нефти, ее паспортизацию, контроль за качеством и передачу в систему магистральных нефтепроводов.

            Токарев отметил, что сейчас межведомственная группа, созданная по поручению премьера Дмитрия Медведева, будет выходить с инициативой дополнить нормативную базу мерами, которые дополнительно усилят возможность контроля за приемом нефти.

            Он сообщил, что уже были проведены рабочие встречи с зарубежными коллегами с Украины, из Белоруссии и Польши, были согласованы меры по локализации всех последствий и обстоятельств этого инцидента.

            «Сейчас уже в стадии реализации все эти согласования. На территорию Белоруссии сегодня уже поступила кондиционная нефть. Новополоцкий завод в Белоруссии снабжается веткой через Сургут, то есть ситуация более-менее выправилась. Из Усть-Луги все апрельские отгрузки осуществлены, и здесь полностью выполняется график работы порта. Дополнительно железная дорога оказывает содействие в вывозе некондиционной нефти с территории Белоруссии, потом мы ее будем компаундировать, то есть подмешивать с нормальной нефтью уже в Новороссийске и дальше ее реализовывать», – сказал Токарев.

            Путин призвал соблюдать при этом все качественные показатели.

            «Рассчитываем, в самое ближайшее время ситуация будет нормализована, и будем работать в нормальном графике», – подчеркнул Токарев.

            Глава «Транснефти» также сообщил об итогах работы компании за прошедший год.

            «Наиболее интересные такие события, которые связаны с нашей работой, – это ввод в эксплуатацию совместного российско-итальянского предприятия по производству электрических двигателей. Осенью мы запускали во время вашей встречи с премьер-министром Италии. В августе этого года будет тоже запускаться завод, который позволит полностью заместить импортные закупки противотурбулентной присадки, которую раньше мы покупали у американской Baker Hughes», – сказал он.

            Токарев пояснил, что производство ведется в Татарстане, в «Алабуге». С этой присадкой «Транснефть» будет выходить на внешний рынок.

            Путин также заметил, что самоконтроля со стороны нефтяников в вопросе качества нефти недостаточно, нужно менять систему.

            Ранее премьер России Дмитрий Медведев допустил, что за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба» возможно наказание вплоть до уголовного.

            Во вторник Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России, транзит планируется восстановить 2 мая. Об ухудшении качества российской нефти стало известно 19 апреля. Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба», как предполагалось, могло произойти намеренно.


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