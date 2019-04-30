Глава «Транснефти» назвал источник некачественной нефти

Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев рассказал президенту Владимиру Путину о ситуации с некачественной нефтью, поступавшей в трубопровод «Дружба» на территории Белоруссии.

«Мы провели служебное внутрикорпоративное расследование в расчете найти источник, откуда были поступления этих соединений. Выяснилось, что это частное предприятие в Самарской области, оно является своеобразным коллектором, то есть собирает нефть малых производителей в регионе – в Ульяновской, Оренбургской и Самарской области, обеспечивает товарное качество этой нефти, паспортизацию этого качества, и дальше передачу в систему магистральных нефтепроводов», – приводятся слова Токарева на сайте Кремля.

Он отметил, что в этой ситуации на предприятии в нарушение всех технологических регламентов «умышленно был осуществлен слив нефти, которая не прошла товарную подготовку».

Путин поинтересовался, контролирует ли кто-нибудь запуск нефти в трубопроводную систему. Токарев пояснил, что пункты приема в основном принадлежат крупным нефтяным компаниям, которые сами осуществляют подготовку товарной нефти. Но большая часть пунктов приема – частные предприятия, которые на условиях договора с «Транснефтью» осуществляют прием нефти, ее паспортизацию, контроль за качеством и передачу в систему магистральных нефтепроводов.

Токарев отметил, что сейчас межведомственная группа, созданная по поручению премьера Дмитрия Медведева, будет выходить с инициативой дополнить нормативную базу мерами, которые дополнительно усилят возможность контроля за приемом нефти.

Он сообщил, что уже были проведены рабочие встречи с зарубежными коллегами с Украины, из Белоруссии и Польши, были согласованы меры по локализации всех последствий и обстоятельств этого инцидента.

«Сейчас уже в стадии реализации все эти согласования. На территорию Белоруссии сегодня уже поступила кондиционная нефть. Новополоцкий завод в Белоруссии снабжается веткой через Сургут, то есть ситуация более-менее выправилась. Из Усть-Луги все апрельские отгрузки осуществлены, и здесь полностью выполняется график работы порта. Дополнительно железная дорога оказывает содействие в вывозе некондиционной нефти с территории Белоруссии, потом мы ее будем компаундировать, то есть подмешивать с нормальной нефтью уже в Новороссийске и дальше ее реализовывать», – сказал Токарев.

Путин призвал соблюдать при этом все качественные показатели.

«Рассчитываем, в самое ближайшее время ситуация будет нормализована, и будем работать в нормальном графике», – подчеркнул Токарев.

Глава «Транснефти» также сообщил об итогах работы компании за прошедший год.

«Наиболее интересные такие события, которые связаны с нашей работой, – это ввод в эксплуатацию совместного российско-итальянского предприятия по производству электрических двигателей. Осенью мы запускали во время вашей встречи с премьер-министром Италии. В августе этого года будет тоже запускаться завод, который позволит полностью заместить импортные закупки противотурбулентной присадки, которую раньше мы покупали у американской Baker Hughes», – сказал он.

Токарев пояснил, что производство ведется в Татарстане, в «Алабуге». С этой присадкой «Транснефть» будет выходить на внешний рынок.

Путин также заметил, что самоконтроля со стороны нефтяников в вопросе качества нефти недостаточно, нужно менять систему.

Ранее премьер России Дмитрий Медведев допустил, что за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба» возможно наказание вплоть до уголовного.

Во вторник Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России, транзит планируется восстановить 2 мая. Об ухудшении качества российской нефти стало известно 19 апреля. Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба», как предполагалось, могло произойти намеренно.