«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении российской нефти

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26 апреля, пятница | Последнее обновление — 17:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Вице-премьер Италии: Я бы предпочел, чтобы Россия вступила в Евросоюз
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Российскую нефть испортили запрещенными веществами
Крымчан поразила скорость реакции Путина на проблемы людей
Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика
Зачем Трамп втягивает Россию и Китай в безъядерный треугольник
Тюмень спасли от боевиков
Нет ничего более рабского, чем стадное чувство свободы
Алексей Алешковский, сценарист
В трагические российские времена свободные люди за свои свободные порывы расплачивалась сполна – в сибирских рудниках, в лагерях и психушках. В эпоху фарса главным наказанием свободной тусовки стало лишение хамона и пармезана. Подробности...
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Борьба за климат – это борьба за деньги
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ни одна европейская газета теперь не выходит без статьи про Грету Тунберг, которая прогуливала школу в знак протеста против изменения климата. Теперь по ее примеру школьники во всем мире защищают климат вместо того, чтобы учиться. Подробности...
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Робинзону Крузо исполнилось 300 лет
Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Даниель Дефо считал «Приключения Робинзона Крузо» аллегорией человеческой жизни. Эту книгу уже многие годы считают детским чтением; человечество сослало в детскую многие великие книги, но вряд ли они от этого стали хуже. Подробности...
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Умерла Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни после долгой болезни. Как отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, она была королевой Малого, ее место останется пустымПодробности...
Во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России
В четверг во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России. После переговоров вождь КНДР подарил президенту России корейский мечПодробности...
Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон
Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотникПодробности...
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