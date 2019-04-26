«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении российской нефти

Российский оператор магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло намеренно.

Хлорорганику вбросили в трубопровод через частный «Самаратранснефтьтерминал», который обслуживает нескольких производителей, сообщили в «Транснефти», передает ТАСС.

В офисах частных организаций в Самаре проходят следственные действия по определению причастности к загрязнению нефтепровода, добавили там.

«Можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре «Самаратранснефть-терминал», осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей», – сообщил представитель структуры рассказал Игорь Демин.

Проблема с качеством российской нефти, поступающей в Белоруссию по южной ветке трубопровода «Дружба», возникла на прошлой неделе. Минск заявил о поступлении «загрязненной российской нефти» в ЕС и на Украину.

Во вторник замглавы белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб заявил, что до конца 2019 года Минск рассчитывает найти альтернативу российской нефти.

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