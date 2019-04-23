Белоруссия начала искать альтернативу российской нефти

До конца 2019 года Минск рассчитывает найти альтернативный вариант российской нефти, рассказал замглавы белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

«Мы рассчитываем в этом году начать поставки», – цитирует ТАСС Гриба.

Он отметил, что Белоруссия рассчитывает начать импорт нефти через порты стран Балтии или Украины.

При этом глава «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн заявил, что последствия сбоя белорусских поставок на Украину облегчены большими запасами дизельного топлива в стране.

«Белоруссия – крупный поставщик топлива на Украину, порядка 35% дизельного топлива и бензина приходит из Белоруссии», – сказал он.

Куюн подчеркнул, что сейчас на Украине ситуация стабильная, поскольку есть запасы топлива.

По его мнению, основными источниками поставок по замещению белорусской нефтепродукции станет импорт по морю и, возможно, нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Укртатнафта».

Ранее Минск заявил о поступлении «загрязненной российской нефти» в ЕС и на Украину, хотя Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов на Украину, в Польшу и Балтию.

Проблема с качеством российской нефти, поступающей в Белоруссию по южной ветке трубопровода «Дружба», возникла на прошлой неделе. Тогда Минск заявил о резком ухудшении качества российской нефти, после чего в концерне «Белнефтехим» объявили о временном ограничении экспортных поставок нефтепродуктов.

Газета ВЗГЛЯД пыталась ответить на вопрос, сможет ли Белоруссия обойтись без российской нефти.

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