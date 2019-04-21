Белоруссия ограничила экспорт нефти из России

Концерн «Белнефтехим» временно ограничивает экспортные поставки нефтепродуктов в связи с «ухудшением качества», заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

«С учетом проведения посевной кампании, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям», – передает его слова «БелТА».

Он отметил, что ограничение носит «временный характер», как только ситуация будет исправлена, «обязательства по ставкам иностранным контрагентам будут исполнены».

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что ситуация находится под контролем.

«По информации российской стороны, ситуация должна улучшаться ежесуточно», – добавил он.

Ляшенко добавил, что представители «Белнефтехима» и директора нефтеперерабатывающих заводов выезжают на «Транснефть» во вторник для обсуждения ситуации, передает ТАСС.

Ранее Минск заявил, что работает над минимизацией последствий поступления по нефтепроводу из России некачественной нефти, с ПАО «Транснефть» будут обсуждаться «необходимые компенсационные механизмы».