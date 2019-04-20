Белоруссия захотела компенсаций от России за некачественную нефть

Минск работает над минимизацией последствий поступления по нефтепроводу из России некачественной нефти, с ПАО «Транснефть» будут обсуждаться «необходимые компенсационные механизмы», заявил председатель госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

«Все возможные последствия [от поступления некачественной нефти] будут обсуждены с «Транснефтью» на предстоящем совещании. Белорусская сторона будет настаивать на выработке компенсационных механизмов», – приводит его слова БелТА.

Ранее Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти. В «Транснефти» подтвердили, что с качеством нефти в трубопроводе «Дружба» возникли проблемы.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, сможет ли Белоруссия обойтись без российской нефти.

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