«Транснефть» подтвердила проблемы с качеством нефти в трубопроводе «Дружба»

С качеством нефти в трубопроводе «Дружба» возникли проблемы, сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

Компания заявила, что ситуация должна нормализоваться к понедельнику–вторнику, передает РИА «Новости».

Демин сообщил, что «Транснефть» находится «в постоянном контакте» с представителями «Гомельтранснефть Дружбы», «Белнефтехима» и НПЗ Белоруссии. Российская сторона выразила готовность обсуждать ситуацию с Минском.

«Транснефть» подчеркнула, что «ежесуточно мониторит показатели по наличию органических хлоридов, а также проводит анализ арбитражных проб на предмет определения источника «загрязнения».

Напомним, Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти.